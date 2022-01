El domingo 13 de febrero estamos convocados a unas elecciones autonómicas donde se elegirán 7 procuradores que representarán a la provincia de Zamora en las Cortes de Castilla y León.

Ese día es importante para Zamora porque elegiremos a las personas que van a colaborar o criticar las decisiones que se tomen en temas claves en nuestra vida diaria como la sanidad, la educación, el medio ambiente, los servicios sociales, el urbanismo, la vivienda, el desarrollo rural, la ganadería, los ferrocarriles, las carreteras y los caminos que transcurren íntegramente por Castilla y León, la caza, la pesca, la agricultura, las denominaciones de origen, las zonas de montaña, el turismo,…. Todas competencias exclusivas de esta Comunidad.

Son 4 años importantes para la provincia de Zamora porque independientemente del grupo que obtenga la mayoría, en solitario o en coalición, en este periodo vamos a tener encima de la mesa no sólo los presupuestos ordinarios sino una parte, espero significativa, de los 140 mil millones de euros de los Fondos Europeos que llegan para equilibrar las diferencias, incentivar la economía, luchar contra la despoblación y garantizar unos servicios que aseguren nuestro futuro. Eso es lo que nos jugamos.

Hay ciudadanos que ya tienen su voto decidido, mi respeto por ellos y espero que sean certeros, pero hay muchos que NO, que repasan lo que ha ocurrido hasta ahora en las elecciones de los 20 últimos años y tendrán que concluir que no nos ha ido nada bien. La provincia de Zamora tiene unos indicadores socioeconómicos que la sitúan cada vez más lejos de otras provincias limítrofes y en los más importantes, estamos a la cola de la Comunidad.

Es triste que en pleno siglo XXI muchos pueblos, incluso algunos barrios de Zamora, Toro o Benavente no tengan buena conexión a internet, que muchos pueblos lleven más de 300 días sin ver a su médico, que no se pueda pagar con tarjeta porque la línea telefónica no lo permita, que haya carreteras tercermundistas esperando arreglos desde hace 15 años, etc…y todo esto en años en los que otros territorios han visto como se mejoraban sus infraestructuras, sus servicios y cómo llegaban fondos europeos que se dirigían increíblemente a donde menos se necesitaban.

Si pensamos en quiénes son los responsables de estas desigualdades crecientes, unos pensarán que son éstos, otros que son los otros, otros que los dos, otros que todos son iguales, pero el sentido común indica que si esto no cambia desaparecemos del mapa.

Animo a todos a ir a votar, que cada uno elija su opción en un momento clave en el que va a haber dinero para hacer muchas cosas. MI opción es EL CAMBIO.

Un grupo de locos a los que nos gusta la política, hemos decidido presentarnos a estas elecciones por un partido que hemos denominado ZAMORA DECIDE y vistas todas las opciones hemos decidido que sea una opción cuyo único objetivo sea la defensa de los derechos que tiene la provincia de Zamora a estar al mismo nivel, ni más ni menos, que las demás.

Nadie nos va a decir que debemos votar, entendemos que ya es hora de que los representantes de los ciudadanos defiendan exclusivamente los intereses de sus votantes y hay tantas razones para defender esta provincia, tenemos tantos ejemplos de trato de injusticia, tantos desplantes a esta tierra, tantas necesidades básicas sin cubrir,…que nos hemos animado a poner encima de la mesa una opción distinta para que penséis si vale la pena tenerla en cuenta.

No tenemos un duro pero conocemos muy bien la provincia, somos la tercera fuerza política con 16 alcaldes y 96 concejales repartidos por todas las comarcas, sabemos el oficio, llevamos gestionando ayuntamientos muchos años y tenemos ilusión por ser clave en el futuro para atraer a esta provincia lo que nos han robado.

Qué ofrecemos: disponibilidad. Todo el tiempo que nos permitan nuestros trabajos y nuestras familias los dedicaremos a estar a disposición de los zamoranos, allí donde vivan, de los diferentes colectivos que están en marcha y de los sindicatos y organizaciones que representan a los trabajadores y empresarios.

Manuel Fuentes es candidato de Zamora Decide a las Cortes de Castilla y León