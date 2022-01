No seré yo quien discuta que el sobrepeso no es solo una cuestión estética sino también de salud pero tampoco seré yo quien discuta que las dietas son un coñazo, que la báscula produce estrés y la situación un agobio insoportable. Todo el día, pendientes de la lorza, del michelín, de las estrías, de la piel de naranja, de lo que se cae y ya no se levanta, de las tallas, de lo que bebemos y de lo que comemos. Así no hay quien viva. Vivimos, sobre todo las mujeres, bajo una tiranía no reconocida oficialmente pero que es real. Encima, siempre hay alguna buena amiga, yo diría más bien que una majadera, que te advierte con fingida preocupación de que has ganado kilos. Como si faldas y pantalones no lo delatasen.

En el sobrepeso está el origen de muchas enfermedades que debemos tener en cuenta como diabetes, hipertensión e incluso cáncer. El sobrepeso provoca un desgaste mayor de las articulaciones y hace trabajar más al corazón. Dicen los que todo lo investigan que el sobrepeso es el segundo de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de las formas más graves de COVID-19, sólo por detrás de la edad. Vamos que es un inconveniente, un enemigo a batir, una rémora indeseada y, repito, un agobio. Los excesos navideños acaban pagándose a un precio muy alto. Es fácil coger peso pero muy difícil aparcarlo. Nos ‘enchugamos’ como si ya no hubiera mañana y, velay, el cuerpo acaba pagando la tragonería navideña. Los que se han propuesto ponerse a dieta y los que se han propuesto ir al gimnasio a quemar calorías, deben saber que existen otras alternativas, tan edificantes como llevar una dieta equilibrada y practicar deporte. Y, lo más importante, que sea el médico quien haga el diagnóstico. Pero, ¡cuidado!, porque hay otros factores a tener en cuenta que nos hacen engordar sin percatarnos de ello. Resulta que dormir con la televisión y la luz encendida hace que se tengan más posibilidades de engordar. El estrés tampoco ayuda y pasa a ocupar el número 1 en el ranking. Todo ello, sin olvidarnos que el hecho de masticar bien los alimentos ayuda a controlar el sobrepeso. La prisa no es buena en la mesa. La correcta masticación es esencial. Hay que triturar, literalmente, los alimentos que ingerimos y, claro, si le digo que el alcohol, tampoco contribuye, a lo mejor me manda directamente a la porra o a un sitio más escatológico. Pero eso es así. Y no porque lo diga yo. Las mejores revistas científicas recogen estas y otras cuestiones tras la realización de exhaustivos estudios. ¡Agobiante!