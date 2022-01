En las tres décadas que llevo de trayectoria profesional en diferentes ámbitos; en las dos docenas de países en los que he estado por asuntos profesionales y entre los miles de hombres y mujeres de diferente nivel ejecutivo, directivo, académico o laboral con los que me he reunido, me he encontrado, concordado, negociado o discutido con individuos de todo tipo, condición y pelaje intelectual. De la mayoría, como les habrá pasado a ellos conmigo, apenas recuerdo algún detalle concreto. Son muy pocos aquellos con los que sales diciendo: “Joder, este tío (o tía) está en otro nivel; o es verdaderamente listo; o tiene una preparación muy por encima del común”. ¿Cuántos? No lo sé. Los dedos de una mano, los de las dos tal vez, no más. A Vargas Llosa en Madrid. Un tiburón financiero británico pero residente en Sudáfrica al que conocí en Emiratos Árabes. Un empresario colombiano que vivía en Miami con el que coincidí en Bogotá. O, aquí en Zamora, una breve conversación con el obispo Uriarte o Alejandro Campos “Finisterre”, con el que negocié la adquisición del legado personal de León Felipe para Zamora…, y no muchos más.

En un estilo humano muy distinto a todos y cada uno de ellos, Antonio Sola, quien el martes estará en Zamora presentando en el museo Etnográfico de Castilla y León el libro que acaba de publicar y presentar, hasta el momento solo en Barcelona y Madrid: “¿Cómo sobrevivir al mundo que viene?”. Al margen de la especial satisfacción que para mi vanidad personal supone que tanto él como su coautor, Fernando Carrera hayan querido que sea yo, como presidente del Foro Pensamiento y Libertad, quien haga de introductor de su exposición y moderador de la tertulia que se abrirá a continuación, el orgullo late en que quien probablemente sea el más importante estratega político del mundo hispano a ambos lados del Atlántico, se haya visto seducido por la idea de encajar en su agenda un acto tan discreto en alcance como el que puede ofrecer la capital de esta empequeñecida provincia. Del contenido del libro, el diagnóstico más lúcido, acerado e incisivo de la transformación social, tecnológica y política en la que estamos ya metidos de hoz y coz y un índice insoslayable de por dónde viene el futuro que ya está aquí, hablaré en próximas columnas. Hoy, en este domingo, de nuevo electoralmente más burocrático que expectante para Zamora, me quedo, lector, en presentarte a Fernando Carrera, profesor de Oratoria y Debate en diferentes universidades de España, analista político en radio y televisión y asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Barcelona. Y a Antonio Sola. Presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común. Fundador de la Escuela Política “Fratelli Tutti”, con inspiración del propio Papa Francisco. Colaborador y asesor en más de cuatrocientas campañas políticas y, entre otros, de los presidentes de México, Felipe Calderón; Colombia, Juan Manuel Santos y España, Mariano Rajoy. En lo profesional un fuera de serie, en lo humano y personal, con la palabra que más pronuncia cuando algo atrae su interés y entusiasmo: “¡Espectacular!”. Un lujo para Zamora. www.elespejodetinta.com