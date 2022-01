Tras varios meses de discusiones y polémicas negociaciones, y porque no decirlo claramente, por las presiones recibidas de Europa (léase Bruselas), la patronal CEOE, los sindicatos UGT y CC OO, a través de sus respectivas ejecutivas, han mostrado su respaldo al documento referente a la llamada reforma laboral.

He de partir de un principio, que les confieso para mí es básico, elemental y fundamental, en materia de negociación laboral, cual es que en casos como el presente el acuerdo o entendimiento del Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, esto es, los agentes sociales, es mucho mejor que una imposición por la vía del Real Decreto Ley, alegando el Ejecutivo razones de urgencia. Sobre el hecho de acudir al R.D-Ley para regular determinadas materias, presumiblemente con más frecuencia que la realmente necesaria; siempre me he preguntado quién y qué vías utiliza el Ejecutivo para apreciar las razones de urgencia para acudir al R.D-Ley y que justifiquen su necesidad.

Sin entrar en disquisiciones doctrinales, más propias del ámbito académico, buenos conocedores del tema reconocen que la reforma parida es menos gravosa que la inicialmente propuesta por el Gobierno.

Hemos de tener en cuenta, que será transcurrido un período de tiempo prudencial cuando se podrán hacer los oportunos comentarios sobre los resultados que de la misma se obtengan, positivos o negativos. Tiempo al tiempo.

A mi humilde juicio, hay un tema que con suma objetividad, quiero poner de manifiesto, cual es la unanimidad que el acuerdo obtenido sobre la reforma, que presumiblemente no ha satisfecho plenamente a ninguna de las partes y ello en cualquier tipo de acuerdo es interesante máxime si contribuye a mantener la paz social que, en momentos como el presente, es tan importante y necesaria, evitará la temporalidad y precariedad laboral contractual, y en el aspecto económico inmediato, el acceso a fondos europeos, que si no recuerdo mal, serán del orden de 12.000 millones de euros de ayudas comunitarias, cantidad nada despreciable.

No podemos olvidar que uno de los objetivos de la reforma laboral es acabar o reducir la excesiva temporalidad en la contratación laboral que supondrá la finalización, o la disminución de la precariedad laboral.

Sabido es, que los contratos normales serán los de carácter indefinido y, los contratos temporales lo serán solo por causas justificadas, previamente establecidas y controladas, esto es, 6 meses ampliables al doble por convenio, o 3 meses (90 días) en los sectores de construcción y agrícola.

Me pregunto si las sanciones que puedan afectar a las empresas con excesivo número de contratos temporales en determinadas actividades que dependan de la estabilidad en la demanda y el acceso al mundo laboral de la juventud y la contratación de parados de larga duración.

No quiero pasar por alto el tema de la negociación colectiva, que como sabrán mis lectores la nueva ley, en su momento, viene a fortalecer o reforzar la prioridad del Convenio sectorial sobre el convenio de empresa, bien entendido, que con las oportunas limitaciones.

Muy brevemente, máxime teniendo en cuenta que el espacio facilitado para estas columnas es más bien limitado, trataré de hacer un esfuerzo para compaginar la claridad con la precisión y brevedad en la exposición, espero conseguirlo y pido disculpas de antemano:

Contrato de formación: Se puede llevar a cabo con trabajadores de cualquier edad que carezcan de cualificación profesional.

Duración comprendida entre 3 meses y los 2 años.

Contrato de prácticas: La duración estará entre 6 meses y 1 año.

Este tipo de contratos deberá celebrarse dentro de los 3 años posteriores a la finalización de los estudios, o de los 5 años posteriores si se trata de personas discapacitadas.

Tanto en el contrato en prácticas como en el de formación el trabajador deberá tener plena cobertura de seguridad social.

Contrato por circunstancias de la producción. No olvidemos que este tipo de contrato que, como muy bien indica su nombre, es de carácter temporal y solamente podrá celebrarse por circunstancias de la producción o para la sustitución de un empleado.

La primera pregunta que podemos hacernos es qué se entiende por circunstancias de la producción. Se entiende por circunstancias de la producción el aumento ocasional e imprevisible de la denominada actividad regular o normal de la empresa y que exista un desajuste entre el empleo indefinido disponible del empresario y el que la circunstancia requiera.

La duración será de 6 meses, o de 1 año como máximo (véase convenio sectorial correspondiente) y puntualizaciones concretas.

¡Importante! No olvidemos que desaparece el contrato por obra o servicio.

Contrato de sustitución: Conviene saber se pueden llevar a cabo contratos de duración determinada para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Necesidad de que figure el nombre de la persona sustituida y la causa.

Ver el tema de este tipo de contrato para personas con reducción de jornada.

Por lo que atañe a los fijos discontinuos tiene especial interés en el campo turístico, y empresas de trabajo temporal.

Se les aplicará la antigüedad desde el inicio (doctrina de la unidad esencial del vínculo, sobre encadenamiento de contratos temporales).

Para concluir el apartado referente a los contratos, diremos que la parte empresarial ha conseguido que permanezca el denominado contrato fijo de obra, que a partir de la reciente reforma pasará a llamarse “indefinido adscrito a obra”.

Me pregunto este tipo de contratos aumentará la contratación indefinida.

Tiempo al tiempo. Ver para creer. (La vida es parte del tiempo, el tiempo es parte de la vida)

En lo referente a las contratas y subcontratas, se aplicará el convenio de la empresa principal, que es sobre la que pesa la responsabilidad del cumplimiento de las normas por parte de las empresas que participan en la actividad que dentro de la misma se realiza.

Para concluir esta breve reflexión, hecha con la premura que la circunstancia merece, he de manifestar que hemos de estar a la espera de la tramitación oportuna.

¡Prestemos atención!

Esperemos que el nuevo año sea mejor que el viejo. ¡Salud!

Pedro Bécares de Lera