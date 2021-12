¡Cómo pasa el tiempo, tiene una prisa endiablada! Ayer estábamos organizando nuestro corazón para recibir al Niño-Dios y hoy estamos preparando las uvas y algo más de alegría, con el permiso del covid, para despedir este 2021 y dar la bienvenida a un año que necesitamos cargado de besos y de abrazos, de risas y de alegría, de humor y de amor, de trabajo y de paz, de concordia y unidad, de bienestar y de salud, de mucha salud. Son tantos los retos que hay que afrontar que necesitamos estar sanos de cuerpo y de alma. Quiero recordar a todos cuantos se han ido a lo largo de este año y rezar por aquellos cuya vida pende de un hilo y que, desgraciadamente, no son pocos.

A pesar de que nos esforzamos por aparentar alegría, hay un halo de pesadumbre en todos nosotros. La culpa la tiene Ómicron, el nuevo nombre que ha adoptado el bicho y que no respeta siquiera a los que llevan la marca de las tres vacunas precisas y preciosas que venían a salvarnos de su acoso. Porque estamos sufriendo un acoso insoportable. Nos han puesto tantos deberes para tratar de evitar los contagios que mucha gente, cansada ya, piensa saltárselos a la torera.

Este fin de año hay que tener cuidado y limitar el número de personas con las que compartiremos mesa. Son muchas las voces que se alzan hablando de más contagios, de un tsunami de contagios. La conjunción de Ómicron y Delta marcan un nuevo record mundial de contagios. Pero, por favor, no nos metan más miedo en el cuerpo del que ya anida en nuestra mente. El miedo nos impide ser libres y necesitamos ser y sentirnos libres, eso sí, con precaución, sin bizarrías y demostraciones absurdas. Confío en que poco a poco, con ayuda de la ciencia, podamos volver a la vida que teníamos antes, aunque ya nada será igual. Lo dice la poeta polaca Wislawa Szymborska: “Nada sucede dos veces/ ni va a suceder, por eso/ sin experiencia nacemos/ sin rutina moriremos./ En esta escuela del mundo/ ni siendo malos alumnos repetiremos un año,/ un invierno, un verano/ No es el mismo ningún día/ no hay dos noches parecidas,/ igual mirada en los ojos,/ dos besos que se repitan../

Toca brindar. ¡Por los viejos amigos, por los grandes compañeros, por mi buena madre tan presente en mi vida, por los objetivos fijados, por las ilusiones renovadas, por las oportunidades para celebrar la vida, por el trabajo, por la salud. ¡Por Zamora y los zamoranos. Porque este nuestro periódico sea heraldo gozoso a lo largo de 2022! Hasta el año que viene si Dios quiere. Nos vemos aquí.