El mapa de isobaras será todo lo moderno y eficaz que los meteorólogos quieran, pero al lado del método de las cabañuelas, no tiene nada que hacer. Un joven de 15 años, Jorge Rey, saltó a la fama a principios de 2021 por predecir la borrasca Filomena, mucho antes de que lo advirtieran, Barniol, Brasero y compañía. Este chaval, casi un año antes, había observado que el inicio de 2021 sería duro y que habría una nevada muy importante a principios de enero. Dio de lleno en la diana. Aunque sus predicciones se referían a Burgos, donde reside, la nevada acabó bloqueando Madrid y haciendo de las suyas durante unos días. En las cabañuelas estaba el secreto.

Se trata de un método tradicional difundido de generación en generación a través de los siglos por las buenas gentes del campo, tan acertadas siempre. Se basa en la observación de la naturaleza durante un periodo de tiempo determinado (los 24 primeros días de agosto). Es tan sencillo que parece increíble. Basta con tener en cuenta parámetros que van desde la temperatura hasta la forma de las nubes o el comportamiento de los animales. Ríase usted de las tecnologías modernas que trabajan en las predicciones del tiempo.

Creo firmemente en este método que sin ser infalible cuenta con importantes aciertos. Yo sólo sé que en agosto del año pasado JR predijo que para San Andrés venía nieve, y así ha sido. Dice este joven burgalés que diciembre terminará muy frío y se notará mucho a principios de enero. Vaticina una gran nevada para la segunda quincena del primer mes del año en cotas bajas que pueden ser muy intensas sobre el 24 de enero. Las cabañuelas de JR están hechas, obviamente, para Castilla y León, pero ya vimos qué pasó con Filomena.

Este aprendiz de meteorólogo prevé para el resto del año que esta situación de frío y lluvias pueda alargarse hasta el mes de abril. La primavera llegará lluviosa y el verano inestable. No es que no vaya a hacer calor, pero eso dependerá de la zona de que se trate y no será tan intenso como en años anteriores. La verdad es que hemos tenido un diciembre con temperaturas atípicas. La lluvia ha hecho acto de presencia dando la razón a Jorge Rey pero, así y todo, está por ver qué ocurrirá en este enero tan próximo ya.

Estoy convencida de que la primera Filomena de JR no fue producto de la casualidad. Y si advierte sobre otra posible e imponente nevada, sea prima o sea hermana de Filomena, hay que creerle. Me gusta su forma de barruntar el tiempo.