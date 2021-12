Si en Madrid hay colas, en Zamora hay lista de espera, como ocurre para algunas especialidades del Sacyl. Me refiero a los test de autodiagnóstico de covid. Dicen que son “caros” de narices y que hay pocos disponibles. Es más existe una leyenda que no sé si es tal o está basada en la realidad. Dicen, a mí que me registren, que las farmacias tienen los codiciados test a buen recaudo en espera de que a su “salida” sino del armario, sí del almacén, se coticen el doble e incluso el triple de su precio actual.

Siento un aprecio infinito por la profesión farmacéutica. Aprecio su trabajo. Tengo grandes amigos entre los profesionales, como el boticario de Muga de Sayago, Pablo Pérez y los he defendido siempre a capa y espada. Quiero decir con ello, que espero y deseo de corazón que no sea cierta esta maldad que corre de boca en boca por toda Zamora. Lo que en verdad sé es que en estas fiestas, el ascenso de la sexta ola y la amenaza de la variante ómicron, han posibilitado que las farmacias españolas dispensaran en los últimos días más unidades de las que tenían en stock, generando así los problemas de disponibilidad que se han vivido en la última semana. Aseguran que se trata de un problema coyuntural que tenderá a regularizarse cuando los fabricantes hayan adaptado el suministro a la demanda. Si llega con una subida que nos salga de ojo, esa leyenda, no sé si negra o urbana, se confirmará o desmentirá por sí sola. Los expertos en la materia siguen poniendo el foco de atención en lo que, según ellos, no tienen visos de mejorar: el precio. Es verdad que el mercado ha ido autorregulando esos precios hasta llegar a su precio venta al púlico situado entre 4 y 7 euros. Cabe recordar que cuando llegaron a estos establecimientos el pasado mes de julio lo hicieron con un precio cercano a los 10 euros, lo que colocó a España como el segundo país de Europa con los precios más caros. Dicen que cuando vuelvan a llenar las estanterías costaran en torno a los 14 ó 15 euros. Todo se comprobará no tardando mucho. Estas subidas que resultan un tanto escandalosas perjudican notablemente la imagen de las farmacias. Mientras aquí, en España, por expreso deseo de PSOE y Podemos, que gobiernan, se ha rechazado la propuesta de PP y Vox que pedían su gratuidad, como sería de recibo, en Bélgica, se puede pedir cita en centros sanitarios y farmacias para realizarse un test PCR de covid de forma gratuita. ¿Por qué en España no?