No puedo ni con la mentira ni con la deslealtad. Me superan. Me enojan. Me repatean. Procuro cuidarme de las personas cuyas acciones no coinciden con sus palabras. La deslealtad es un golpe demoledor, una lacra, un estigma. En deslealtad, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez se llevan la palma. Aprovechan cualquier oportunidad que se les brinda para atizar a las instituciones del Estado y a la Constitución con el objetivo de hacer de España la república que quieren. Al modo y manera de la Rusia de Stalin, el hombre tras el terror de la Unión Soviética; la Venezuela fracasada de Maduro, o la Cuba incierta de los Castro.

Podemos y compañía, es decir, EH-Bildu, separatistas catalanes y PNV, han aprovechado el mensaje de Navidad del Rey, para cargar contra Felipe VI y la Monarquía. Van en tromba a por ella. Quieren cambiar la monarquía parlamentaria por una república, tirando a bananera, que no conduciría a nada bueno. Unos y otros, se han puesto las botas, cebándose con gusto y ganas contra el rey don Felipe. Al parecer les escuece, y mucho, que Su Majestad no hiciera referencia a la situación de su padre, el rey don Juan Carlos, al que echaron de España entre todos estos, con el apoyo de algunos más. Siguen hablando de corrupción en Casa Real, como si ellos, todos y cada uno, estuvieran limpios de culpa, así y todo arrojan piedras como rocas. Que el Emérito fue un ‘bon vivan’t, faldero, y amante de la buena vida es una realidad que no voy a discutir. Pero eso no es nada comparado con lo que en realidad es gran parte de la clase política, especialmente separatistas y la izquierda radical venida a más, gracias a Pedro Sánchez, al que cada día se le borran de la lista más militantes socialistas. Es verdad que el Emérito hizo sus negocios y negocietes con el amigo árabe y otros amigos, que para eso los tiene, después de haber conseguido situar a infinidad de empresas españolas en el mapa. Pero el rey Juan Carlos no metió la mano en el cajón común, en el cajón de España, como sí han hecho y hacen, a lo largo de estos años en democracia, tantos y tantos políticos, a derecha y sobre todo a izquierda, si a los ERE de Andalucía nos remitimos, el mayor escándalo y la mayor vergüenza que ahora tratan de tapar con argumentos falaces. La corrupción ha campado a sus anchas por despachos oficiales y por sedes de partidos. Lo del Emérito fue éticamente deplorable pero no metió la mano en el cajón común. No se lucró con nuestro dinero.