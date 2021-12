Leí hace unos días que el ser humano está a punto de lanzar un telescopio espacial que buscará rastros de vida más allá del Sistema Solar. Se trata de encontrar vestigios de la primera luz, conocida como Alba Cósmica, que apareció hace unos 100 años después del Big Bang, teoría científica que describe el inicio del universo hace 13.800 millones años tras la expansión acelerada de un punto diminuto. Al parecer dicha Alba Cósmica proviene de las primeras estrellas de las primeras galaxias del Universo.

Después de estos 13.800 millones de años, el ser humano se encuentra por primera vez en su larga vida ante un hecho diabólico que de no ser controlado nos llevará a la extinción de la especie humana: El cambio Climático. Una historia que empezó hace unos 2,5 millones de años cuando apareció entre los Australopithecus una nueva especie. Se trataba del Homo Habilis, al que los biólogos le han asignado el nuevo género llamado Homo, que posteriormente evoluciono a Homo Erectus. Por fin, durante la tercera glaciación surgieron las primeras formas de dos nuevas especies: el Homo sapiens y el Homo neanderthalensisn, entre 200.000 y 100.000 años.

Los humanos, según esta teoría, somos el pensamiento de las estrellas. Sin el hombre, el Ser es mudo y ciego. No dejemos que esa tenue luz se apague.

Entre estos intervalos de tiempo, casi imposible de imaginar, al Universo y a los humanos nos han pasado muchas cosas y todas las hemos podido superar. Hemos tenido que vencer múltiples barreras y catástrofes: Enfermedades, hambrunas, guerras, crecimientos exponenciales de población, Imperios depredadores, diferencias culturales y religiosas. Vivimos en un planeta con recursos limitados, pero siempre los hemos superado con los saltos tecnológicos que el ser humano ha sido capaz de descubrir justo en el momento apropiado.

En la situación actual de la humanidad nos encontramos ante dos situaciones preocupantes: El COVID y el Cambio Climático. El primero, a pesar de sus diferentes mutaciones, en menos de un año, gracias a la Ciencia, hemos logrado vacunas que acabaran solucionando el problema, no tan rápidamente como queríamos, pero se conseguirá sin duda. De nuevo, la tecnología se alía con el ser humano para protegerse.

Sin embargo, el Cambio Climático necesita no solo la tecnología sino el acuerdo internacional entre países y personas para lograr controlarlo. El desarrollo humano, tan desigual, está forzando que todos quieran lo mismo, no solo tener los mismos derechos sino también vivir mejor. Todo ello, desde la Revolución Industrial, ha ido forzando a nuestro planeta en recursos y transformaciones técnicas y sociales cada vez más difíciles de mantener. Ya no bastan saltos tecnológicos sino cambios sociales, modelos de vida diferentes y equilibrados. Y tienen que ser acordados entre todos y en corto plazo.

Si no lo logramos, nuestra presencia en este Universo de estrellas puede desaparecer. Este es nuestro verdadero reto, un reto de supervivencia.