Jamás se me ocurrió pensar que una mañana de Navidad iba a estar escribiendo sobre elecciones. No son fechas, pero, ya ven, hemos tenido unos días en los que las decisiones de Alfonso Fernández Mañueco han acaparado un protagonismo que antes quedaba reservado para la lotería, las compras, las vacaciones y el tiempo. Este año, además del COVID, claro, los comicios de don Alfonso han estado en boca de todos. ¡Hombre, por primera vez hablan de nosotros a nivel nacional y se preocupan de saber dónde estamos y qué problemas tenemos! Eso es lo escasamente positivo del asunto, aunque la verdad es que duró poco porque enseguida los análisis de periodistas, tertulianos, politólogos y demás fauna de expertos se centraron en las aspiraciones de Pablo Casado, sus líos con Ayuso, la agonía de Ciudadanos, las coces de Vox… O sea, que de Castilla y León se habló lo justito. Con adelanto electoral o sin él, seguimos importando un pimiento. Ni para freírnos, como sucede desde hace unos cuantos siglos.

¿Era necesario, y urgente, convocar elecciones deprisa y corriendo?, ¿lo precisaba Castilla y León?, ¿había entre la gente la sensación de desgobierno, de vacío, o esos líos eran exclusivamente cosas de los políticos y de los periodistas?

El caso es que el 13 de febrero, San Benigno de Todi, mártir, iremos a las urnas. Por primera vez, solos y sin elegir ese mismo día a nuestros alcaldes y concejales y, de rebote, a los diputados provinciales. Toda una gran novedad, que quizás se traduzca en un aumento de la abstención. En muchas localidades, la gente votaba sobre todo para elegir a su alcalde; lo de la Autonomía, como se dice aun, era secundario. No sé si pensó en eso el señor Fernández Mañueco cuando convocó los comicios tras cargarse a los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido su vicepresidente y, hasta entonces, teórica mano derecha, Paco Igea. Creo que no. Cada vez estoy más convencido que ni pensó en eso ni en nada que no fueran intereses personales y partidistas. Tengo la sensación de que volvemos a ser conejillos de Indias, un experimento para ver si Pablo Casado da pasos hacia la Moncloa o se queda lanzando improperios por doquier y con los días contados como jefe de la oposición. Nada nuevo. Ya nos pasó con Aznar cuando utilizó esta tierra para irse a Madrid. Ahora no vuelve por aquí ni a recoger medallas.

¿Era necesario, y urgente, convocar elecciones deprisa y corriendo?, ¿lo precisaba Castilla y León?, ¿había entre la gente la sensación de desgobierno, de vacío, o, por el contrario, esos líos eran exclusivamente cosas de los políticos y de los periodistas? Juzguen por ustedes mismos. Nunca oí hablar de adelanto electoral en las conversaciones de la calle, en los bares, en las tiendas. Se hablaba, y se habla, de la pandemia, de la Sanidad pública, de los precios agrarias, de la carestía de la vida, del recibo de la luz, del volcán de La Palma; es decir de esos asuntos cotidianos de colocamos en la primera línea de nuestros desvelos, miedos y preocupaciones. Pues bien, todo eso se lo saltó a la torera don Alfonso. Y puso por delante sus deseos de mantenerse en el cargo cuatro años más, los dictados de Génova para que Casado presuma de una hipotética victoria clara, las previsiones de las encuestas, que ya veremos si aciertan o no, y sus ganas de deshacerse de los consejeros de Ciudadanos que, al parecer, le estaban estorbando y traicionando. ¡Ah, ya salió la palabra traición! Ha sido, y es, clave en el relato de lo sucedido. Estamos en una época en la que pesa menos QUÉ ocurrió que CÓMO se cuenta. El relato. Y don Alfonso se lanzó rápidamente, la misma mañana de su famoso tuit, a explicar los porqués de su decisión. Acusaciones graves contra Igea: deslealtad, traición, negociaciones sobre los presupuestos con PSOE, Por Ávila y tránsfugas (en plural, ¿cuántos?) a espaldas del PP y del Gobierno regional, confianza rota, estabilidad rota por Tudanca (líder del PSOE regional) siguiendo instrucciones de Sánchez… Y algo aun más grave: riesgo de moción de censura pactada por los socialistas, los de Ciudadanos, los de Ávila y tránsfugas (otra vez en plural). Así que-dijo- entre moción de censura o elecciones, optó por lo segundo. Como relato, casi de ciencia ficción, no está mal. Como verdad verdadera, baja bastante.

Y es que, claro, Igea dice todo lo contrario: que el traidor es Mañueco, que solo ha mirado por sí mismo; que la traición llega al extremo de estar negando la convocatoria electoral hasta pocas horas antes de hacerla efectiva y así sucesivamente. Y se hizo dos preguntas duras: “¿Qué cojones piensa (Mañueco) de la población?” y ¿qué categoría humana tiene?”. A partir de ahí, en sucesivas entrevistas, Igea se despachó a gusto sobre la actuación y la personalidad del presidente de la Junta y sobre el calvario judicial que le aguarda al PP. E incidió en algo que pensamos muchos: ¿por qué, en pleno covid, cesa a la consejera de Sanidad?, ¿salud o partido? Otro misterio.