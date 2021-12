Esta no es la Navidad que esperábamos. Es lo que tienen y han tenido siempre estas fiestas, que a veces no llegan en el momento oportuno. El tiempo de la alegría y el reencuentro, “the most wonderful time of the year” (“el tiempo más maravilloso del año”), coincide en ocasiones con el desamor, la enfermedad, la solitud, la frustración, el luto, ahora la peste.

Tantas personas odian estas fiestas que son como un foco industrial sobre las sillas vacías, sobre las ausencias transitorias y las definitivas. Las odian porque también hay que defender la alegría de la obligación de estar alegres, como escribía Benedetti. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Feliz canción a todos. Y salud La mayoría de nosotros, hasta los más entusiastas, estamos como mínimo contrariados; exhausto nuestro espíritu con la enésima ola de miedo, susto y, sí, todavía muerte. Cada hora vino con su muerte, el tiempo es una cueva de ladrones; los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil, que canta Juan Carlos Baglietto. Usted preguntará, entonces, por qué cantamos, por qué cantar, estas noches. Si los nuestros quedaron sin abrazo, el mundo casi muerto de tristeza y el corazón del hombre hecho añicos, antes de que estallara la vergüenza (la de ese teatro político en el que no se aprobó ni una medida científicamente útil para contener la pandemia). Cantamos porque, aún con todo, podemos hacerlo. Cantemos incluso aunque estemos solos de nuevo detrás de esa pantalla que un día escacharemos con un arsenal de cascanueces. Cantemos, aunque no estemos todos los que somos. Cantemos, con muchísimo agradecimiento, si podemos compartir una mesa camilla con los nuestros, porque somos de los que tuvieron suerte. Cantemos aunque estemos lejos como un horizonte, y allá queden árboles y cielo; aunque cada noche sea siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Cantamos por el niño y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Feliz canción a todos. Y salud.