Señor Mañueco, señor Guarido, s les hace la boca gaseosa con las ayudas.

La Junta de Castilla y León con los autónomos: si tienen personal, sí. ¿Y los que no, qué hacen? A los que deben también, ¿y los que tiramos de nuestros ahorros? No. El Ayuntamiento de Zamora con los epígrafes de las ayudas RELANZA 1, 2, 3, 4, 5, etc. En mi caso, hasta el señor alcalde Guarido se personó en mi establecimiento y comprobó que sí había una cafetería. Pero no estaba en sus epígrafes, todo fueron palabras de humo. Continuamos con las ayudas a las terrazas: bien. ¿Pero a los que no podemos tener terraza? ¿Cuentan ustedes con nosotros? Porque pagamos igual que los demás nuestros impuestos.

Somos un sector muy individualista y así nos va.

Cuando piensen en ayudar, primero contacten con los interesados por medio de asociaciones, porque las estadísticas de despacho no son las reales.

No he recibido ninguna ayuda ni por parte del Ayuntamiento de Zamora ni por parte de la Junta de Castilla y León, pero sigo pagando mis impuestos a día de hoy. Estando cerrado seis meses, sin percibir ingresos y pagando parte de la renta. La parte buena: que las ayudas y los favores hay que pagarlos con creces. Espero sean conscientes cuando decidan ayudar lo hagan con todos los solicitantes, en mi caso y en los demás.

Solo palabras de políticos del color que sea, o todos moros o todos cristianos.

Gabriel Prieto