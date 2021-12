Hemos vuelto a ser noticia nacional por un asunto que pone de manifiesto una de las muchas debilidades de Zamora, la urbana y sobre todo la rural. No descubro nada nuevo si digo que los bancos hacen lo que les da la gana. Lo curioso es que lo que les da la gana lo hacen con nuestro dinero. Ejercen una especie de tiranía insoportable. Dependemos de ellos, lo saben, y maniobran a su favor. No pasan ni una, pero nosotros a ellos les tenemos que pasar todo, hasta las humillaciones. Y por ahí sí que no.

Unos han cerrado ya las oficinas que mantenían abiertas en distintos municipios. Otros amenazan con cerrarlas. Unicaja, la entidad malagueña, quiere desmantelar también sus oficinas y servicios en la provincia. Menos mal, que los zamoranos de las zonas afectadas han reaccionado y se muestran dispuestos a pasar a la acción. Estoy con ellos. Me sumo a su malestar que es el mío, porque las buenas gentes de los pueblos de Zamora son mis paisanos, cuántos de ellos mis amigos, y me importan mucho. Son centenares los pueblos de Zamora que amenazan, y no de balde, con el cierre masivo de sus cuentas bancarias en la susodicha entidad. Las 17 mancomunidades que conforman el territorio, estoy hablando de 240 municipios, han acordado que si el 1 de enero la entidad bancaria no desiste de su actitud, puesto que quiere cerrar 12 de las 19 oficinas con las que cuenta actualmente en la provincia, el despido de 35 trabajadores, y un ERE que afecta al 24% de la plantilla de la entidad en Zamora, además de la supresión de la oficina móvil con autobús, esos 240 municipios cancelaran sus cuentas con esta entidad. Los zamoranos estamos hasta las narices de que nos chupen la sangre, de que se aprovechen de nosotros, incluso de que nos engañen y, a la primera de cambio, cuando hay que aumentar más los enormes beneficios que obtienen estas entidades, nos den una patada en el trasero y si te he visto, no me acuerdo. Chapó por la valentía del presidente de la Mancomunidad de Aliste y vicepresidente tercero de la Diputación, Javier Faúndez. Hombre resuelto donde los haya que ni se ha mordido la lengua, ni se ha quedado quieto como suelen hacer los zamoranos. Hay que pasar a la acción de inmediato y eso es lo que ha hecho el diputado. Animo a los alcaldes a tomar las riendas de la situación, a no dejarse amilanar y a que no les chantajeen. Ya está bien de que se rían de nosotros. Ahora, lo importante, es perseverar. Sin flaquezas.