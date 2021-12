Siendo sincero lo único que se me venía a la cabeza cuando alguien nombraba la palabra “África” era el gol de Iniesta, aparte de los típicos anuncios de asociaciones, esos que inmediatamente cambias por la dureza de las imágenes. Pero no ha sido hasta ahora, estudiando turismo cuando me he dado cuenta de “qué se cuece” por allí.

A espera de la tercera dosis de la vacuna y mientras aparece esa nueva variante de la covid-19 llamada “Ómicron”, que se encuentra sembrando el pánico en todo el mundo, me pregunto cuántas personas en África, todavía muy lejana en nuestra escala de prioridades, podrán ser vacunadas. Si actualmente los índices de vacunación pueden parecer “bochornosos”, os podréis llegar a imaginar si esta parte del mundo, una de las más desfavorecidas, además de no poder parar el virus por faltarle el arma que a nosotros nos está previniendo de la muerte, podrá impregnarse con esa esencia de unos valores arraigados en las comunidades cristianas, donde abrazos y otras expresiones de cariño aumentan en días como estos. Mientras nosotros esperamos reunirnos con nuestras familias, intentando encontrar la ilusión y el optimismo para sentirnos más vitales, ellos se tendrán que conformar con la falta de solidaridad con la que este primer mundo trata a los países en desarrollo. Martín Alfaro Sáez