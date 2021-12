No quiero que pase ni un día más sin dar las gracias a un coro de niños y niñas que han llenado de música navideña las calles un tanto desangeladas de esta Zamora cada vez más triste, más sola, más vacía. Viéndoles y escuchándoles me han venido de golpe, desde el corazón a la cabeza o puede que al revés, tantos y tantos momentos de mi infancia, tan bonita, tan única, junto a las personas que más he querido, más quiero y más querré: mis buenos padres.

Ese coro de niños y niñas, que llevan a gala su estandarte, bien alto para que bien se vea, pertenecen al Colegio Divina Providencia. Gracias, muchas gracias. Qué pena que vuestras actuaciones no se puedan prolongar a lo largo y ancho de estos días. Porque junto al bueno de Lagutik y su acordeón, vosotros habéis sido la banda sonora original de la Navidad de Zamora. ¡Y tan original! ¡Que letras más bonitas! Se ve a la legua la mano de la directora del centro y profesora de los pequeños coralistas, Yolanda Concejo. Yoly, querida, te animo a perseverar. ¡Qué bien lo estás haciendo! Que emotivo todo lo que hemos visto y vivido. Que letras más inspiradas y más hermosas. Oye, como que se quedan enganchadas al corazón y, como los canticos de mi tierra, resuenan con alegría en el cerebro una vez que termináis vuestra actuación. Estampas así deberían proliferar en la Navidad de Zamora de puertas afuera de los colegios que, siempre son los mismos, los concertados, esos que algunos quisieran cargarse de un plumazo. Qué bonito sería que calles y plazas de la ciudad, desde las más céntricas a las más lejanas, se llenaran de voces blancas, todos los días, mientras hacemos camino al andar y al amar hacia la Navidad. Porque una cosa es la Navidad, que como creyente convencida, festejo, y otra muy distinta las fiestas a las que se refieren tantos. Servidora festeja la llegada de un Niño que vino al mundo con una misión evangelizadora y salvífica. “Hay que nacer subiendo desde abajo. De esperanza en esperanza, de pesebre en pesebre” como gustaba decir a Casaldáliga. Los “coralistas” del Colegio Divina Providencia, merced al entusiasmo y la entrega generosa de Yolanda, hacen una labor encomiable que regalan a través de sus voces, de sus pegadizas canciones, de los movimientos acompasados de sus cuerpecitos, que pasan de frío y de calor, porque también ellos tienen que cumplir una misión que realizan a la perfección. Hoy, quiero daros públicas gracias. Sabed que llegáis al corazón. Os envío mil besos y mil gracias. ¡Feliz Navidad!