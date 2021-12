Este artículo, penúltimo del año, tendría que ser optimista, o, al menos, esperanzador. Antes del próximo domingo, habremos celebrado, Dios mediante, que decía mi abuela, la Nochebuena y la Navidad y estaremos contando los días para despedir a este 2021, que no me deja buenos recuerdos, sino todo lo contrario. Y no solo por sentidas ausencias familiares; también porque ha sido un año que se irá legándonos una enorme carga de dudas, de una incertidumbre lacerante. Nadie tiene claro por dónde irán los doce meses que nos aguardan desde la Nochevieja. La vacuna, el dinero europeo, la caída del paro y las buenas (o eso nos decían) perspectivas económicas y de crecimiento parecían indicarnos que la mejoría a todos los niveles sería evidente y palpable, pero ya están apareciendo nubarrones y más nubarrones.

Los expertos nos aseguran ahora que ya no creceremos tanto como afirmaban hasta hace unos días. Y que sus previsiones, claro, son revisables. ¿A la baja? Esa es una de las grandes incógnitas. Por si fuera poco, el precio de la electricidad, y demás energías, sigue en la cima del Everest y la escasez de chips, componentes y materias primas hace temblar muchas economías sin que nadie, ni el más listo de la clase, vislumbre una solución a corto plazo. Da la impresión de que de todo esto (luz, gas, circuitos electrónicos, etc) hay poco y está muy caro. Y que, obviamente, si escasean hay que subir los precios o hacer lo que sea. (Y en este apartado podría entrar, por ejemplo, el desembalse-desaparición del agua de Ricobayo).

Misteriosamente, con los productos agrarios ocurre lo contrario. Usted no puede pagar electricidad y gasoil porque están por las nubes, pero los ganaderos no rentabilizan sus explotaciones, y se van a la ruina, porque la leche no les da para comer; pierden dinero. ¿Alguien lo entiende? Parece que el progreso sí, que la sociedad que estamos construyendo no necesita alimentarse, que con Internet, los coches, los ordenadores, el mundo virtual y el turismo nos vale. Pues venga, leña al mono (con perdón) hasta que aprenda los Diez Mandamientos. Las asociaciones agrarias anuncian, y llevan a cabo, protestas y movilizaciones, pero el problema sigue ahí sin que los que tienen que enterarse se enteren o no quieran enterarse. Eso sí, luego a todos se nos llena la boca con la despoblación, el apoyo al mundo rural, la supervivencia de los pueblos y otro montón de frases que nos sabemos de memoria, pero que, a la hora de la verdad, se quedan en eso, en frases. A ver si el 2022 por lo menos nos echa una mano en este asunto.

Y después está el ámbito político, ese que se ha deteriorado tanto en España que ya nos ofrece debates (o como quieran llamarlos) más barriobajeros que sensatos y racionales. Las últimas sesiones del Congreso y del Senado han sido un cúmulo de insultos, imprecaciones, descalificaciones y demás. Tendrá la Real Academia que incorporar algún calificativo nuevo porque los existentes se quedan cortos. Interrupciones, golpes en las mesas y agresiones verbales exentas de ingenio e ironía. Uno añora aquellas anécdotas parlamentarias que contaba con finura e inteligencia el gran Luis Carandell. Auténticas perlas como la que protagonizó Estanislao Figueras, primer presidente de la Iª República, cuando, muy serio y enfadado, dijo: “Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Eso mismo deberíamos decirles a nuestros ilustrísimos próceres. Y recalcar el “nosotros” porque, aunque no lo creamos, alguna responsabilidad tendremos en el lamentable espectáculo al que estamos asistiendo... aunque solo sea por elegir como elegimos y por no exigir a nuestros “elegidos” algo más de responsabilidad, educación y miras por el bien común y no únicamente por intereses partidistas y electoralistas. En fin…

Veo el panorama tan inquietante que me he permitido titular este artículo con ese “¡Menos mal que llega la Navidad!” que equivale a confiar en el llamado espíritu navideño para que se aplaquen los líos. O sea que esos deseos de paz y felicidad se traduzcan en algo concreto, que desaparezcan las broncas absurdas y dañinas y las críticas sean como tienen que ser: respetuosas, educadas, razonadas. Y no un compendio de improperios de sal gorda, de chascarrillos sin gracia y de acusaciones basadas en mentiras, exageraciones y manipulaciones. ¿Será posible el milagro? Confiemos en el Nacimiento del Niño Dios. ¡Felices días!