Porque claro, cómo voy a firmar yo los papeles pa’ ir a la residencia. Con lo agustico que estamos aquí, en casa. Que sí, que él cada vez va a peor, pero mientras pueda yo tirar por el pellejo no nos sacan de aquí. Vamos, está más claro que el agua. El otro día, por el teléfono: “pide ayuda, si la necesitas”. Anda, anda. Qué ayuda ni qué niño muerto si nadie hace caso de nosotros. El único, el nieto mayor. Y no lo vemos casi. Quién lo mandará ir a estudiar tan lejos. Siempre metido en los libros, que no hace otra cosa que estudiar y estudiar. En cuanto acabe de fregar los cacharros, un rato de siesta y tan a gusto. Una valeriana y como dios. No como las otras, venga pastillas pa’ dentro. Yo el sintrom y nada más, hija. Porque ya me dirás tú, una residencia a estas alturas. ¿Tan mal nos verán? Por comodidad será. Que no quieren preocuparse. Vamos, digo yo, porque otra cosa no puede ser.

Otro vaso que se me rompe. Del suelo no pasa. Cuando acabe de fregar, cojo los cristales y los tiro a la basura. Y el nieto mayor, él solo allí, en Bélgica, que quién lo manda ir tan lejos a estudiar, me pregunto yo. Que no sé qué vida trae. Siempre tosiendo cuando lo llamo por el móvil. Y dice que no fuma. No sé yo. En cuanto le diga que nos quieren mandar a la residencia, ya verás. Se pondrá hecho un basilisco. Clavadico a mi madre. Una mala leche que no puede con ella. No se lo voy a decir. Quita, quita. No se lo digo de momento. Pues ya están fregados los vasos. Ahora los platos. Y este plato, qué sucio está. Antes arrebañaba con el pan. Lo dejaba bien limpico. Si es que no come nada.

“Estaba el pueblo lleno de críos cuando él era pequeño. Menudo jolgorio todos los fines de semana. Y ahora está esto vacío. Ni viejos ni críos. Ni un alma. Y las que nos juntábamos aquí en la puerta.

Y ahora con estas modas… aunque, bueno, modas tampoco son. Se lo dije por el móvil el otro día. Que desde pequeñico ya sabía yo que los chicos le hacían tilín. Pero, hija, aquí en el pueblo, una no sabe cómo coger el asunto. No tiene nadie que meter el hocico donde no le toca. Anda que no salen ahí y se besan en el fers dei. Déjate que escuche yo algo… que las pongo de vuelta y media. Venga a cucear y a meter el hocico. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bien lo saben las meticonas, pero nada, como el que oye llover.

Hala, ya acabé con los cacharros. A dormir la siesta, que anda una cansuta. Cago en la mar serena. No me acabo de echar en el sofá y ya me toca levantarme. La valeriana. Que se me ha olvidado. Y me toca levantarme. Pues no me levanto. Cómo ronca el otro. Está bien dormidico, el pobre. Cada vez va a peor, pero mientras se sujete, no nos sacan de aquí. A veces me dan ganas de asfixiarlo. Ronca como un animal. Y el trabajo que me da. Pobrecico. Ronca como un animal. Una residencia… a nosotros. Estos están mal de la chinostra. Pa’ cuatro perras que tenemos ahorradas y las vamos a andar gastando en residencias. Anda, anda.

Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. Veintinueve ya el nieto mayor. Si es que te manda narices. Si hace nada era pequeñico. Qué hay de comida, preguntaba. Canguingos y patas de peces, le decía yo. Cómo se reía el condenado. Y ahora ya veintinueve. Casi treinta años. Lo que le gustaba venir al pueblo, que no salía de aquí. Se fue a Bélgica a estudiar y hala, da gracias si viene en verano y Navidad. Estaba esto lleno de críos cuando él era pequeño. Menudo jolgorio todos los fines de semana. Y ahora está esto vacío. Ni viejos ni críos. Ni un alma. Y las que nos juntábamos aquí en la puerta. Lo menos éramos ocho o nueve. Han ido cayendo como moscas. Es que te manda narices. Voy a levantarme a por la valeriana, que si no empieza el runrún de la cabeza y ni siesta ni nada me parece a mí.