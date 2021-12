Hace un año todavía no era madre. Es la última noche que podré escribir esto. No me llamé madre a mí misma hasta que me vi ahí, en el quirófano del Virgen de la Concha supurando alegría porque el niño lloró rápido como el cordero que llama a su madre y, esa sí, era yo.

Llegué a la maternidad sin haber cambiado un pañal de bebé en mi vida. Como tantas chicas de mi generación, me hice adulta lejos de mi familia y en ciudades donde no ves ni niños ni abuelos ni personas que no produzcan en la acepción capitalista del verbo producir. Mis amigas, la mayoría de mis jefas y compañeras, no eran madres. En los baby shower había aparcado un camión de mudanza: mis únicos amigos padres se trasladaban a casas donde no llega el transporte público. Es decir, apenas los veía.

Ahora parece que para ser madre necesitas tres másters y especialización continua, pero después de un año ejerciendo me siento con cierta autoridad para decir que lo realmente importante es tener un profundo amor por la vida. Porque cada niño, como decía Rodari, es un hecho completamente nuevo: una persona única con la que el mundo empieza de cero. Menos manuales de BLW y más fantasía, diría yo.

Los niños no son un accesorio de vida cuqui para el Instagram. No se puede querer la fachada sin la obra

Todo el mundo critica “la romantización de la maternidad” pero yo no la veo por ningún lado. Lo que abunda es la queja, la palabra “carga” para referirse a los hijos que voluntariamente hemos traído a este mundo. Ser padres no es una obligación ni un rito de paso. Un hijo es asumir que dejas de vivir solo para ti, que a partir de ese primer llanto tu existencia será lo de la mascarilla del avión, pero al revés: siempre la otra persona primero. No creo que eso sea para todo el mundo y deberíamos dejar de asumir que sí.

Los niños no son un accesorio de vida cuqui para el Instagram. No se puede querer la fachada sin la obra. Como dice mi madre: “Bacalao gordo y que no pese…”. Es decir, que tener un hijo, como todas las cosas que de verdad merecen la pena, es un esfuerzo mayúsculo. Si es lo que quieres, seguramente no habrá nada en este mundo que te llene tanto. Este ha sido, sin ninguna duda, el año más inmenso de mi vida.

En un parto nace un hijo y nace una madre. Para mí Luis Carlos ha sido la puerta a un universo al que antes no pertenecía ni por asomo. Ahora tengo amigas madres y hago reseñas de cuentos infantiles y puedo hablar de muchas más cosas si me sientan en una cena con desconocidos. En el programa “Relanza Mujer” de For Women y la Concejalía de Igualdad de Zamora aprendí que ser madre no es algo a esconder en las entrevistas de trabajo sino al revés: hola, soy madre y ahora tengo unas habilidades organizativas y creativas que te caes de espaldas, chato.

De mi parto también nació un renovado respeto a todas las madres. Saben eso de “qué le dirías a tu yo de 20 años”, pues yo le diría que pase más tiempo con madres, que ofrezca ayuda a las madres, que se interese más por sus hijos y apunte sus cumpleaños. Todas las personas que me felicitaron también a mí en el primer aniversario de mi hijo son madres.

Hace unos meses tuvimos una entrevista con una editora mujer y madre que nos dijo que el libro que queremos escribir, al ser sobre la experiencia de la maternidad, “es de nicho”. Qué bárbaro el patriarcado que nos hace considerar “de nicho” el origen, lo más universal de todo: las madres que nos parieron. Lo escribiremos y se escribirán muchos más. Viva la Sanidad Pública y vivan ellas.