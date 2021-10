“Zamora, la bien cercada,

La llaman a mi ciudad,

Con mucha gente que ama

Y siempre da mucho pan”.

Termino de presentar mi servicio como profesor de FP de la rama de Hostelería en la especialidad de Cocina y Pastelería, llega el mejor del júbilo, la jubilación.

Quiero por medio de estas líneas agradecer mis 18 años pasados en la bella ciudad de Zamora. Es de bien nacidos ser agradecidos. Siempre he visto que hay más alegría en dar que en recibir. Llegué a Zamora en septiembre de 2003 y han sido 18 los años pasados en esta bella ciudad, llena de paz, tranquilidad, silencio y con gente de buena voluntad. He podido desarrollar mi actividad docente como profesional de la Hostelería en el Centro Integrado de FP Ciudad de Zamora; quiero agradecer a toda la comunidad escolar, que a lo largo de estos cursos, me han enriquecido con su buen hacer, trabajo y amistad. Así como a todos los alumnos que han recibido formación académica y profesional en este centro. A todas las entidades públicas, privadas, y religiosas. A sus representantes que con su ejemplo me han aportado una riqueza para tratar de desarrollar con ilusión mi vida profesional. Esas clases de cocina con sus servicios realizados, donde la gente que visitaba el centro, salía muy agradecida de la ilusión que ponían los alumnos para dar lo mejor de sí y realizar el servicio con gran responsabilidad. Recuerdo que cuando inicié mi vida profesional en la Escuela de Hostelería de Madrid el lema de entrada en el centro educativo era “Vale quien sirve”.

Eso he querido realizar durante estos 34 años que he estado impartiendo conocimientos prácticos de Cocina. He tratado de aportar ilusión en mi profesión en cada uno de los alumnos.

¡Cuántos momentos de alegría en esta ciudad, clases, concursos, visitas a las distintas empresas, donde los alumnos realizaban su FCT (Formación en los Centro de Trabajo), los servicios de prácticas que hemos realizando durante estos años, las sonrisa con que cada comensal marchaba del Centro educativo. Los momentos a veces de analizar los servicios viendo lo bueno y lo malo. Esas charlas y mesa redondas de grandes profesionales de nuestra ciudad, nuestra comunidad incluso nuestro país o gente extranjera que con su testimonio aportaba ganas de ser mejor profesional cada día!

Quiero agradecer desde aquí, al periódico La Opinión por su interés en dar a conocer las noticias del centro, la cartas que he enviado; agradezco a los profesionales de la hostelería, a los profesores y compañeros del Centro integrado Ciudad de Zamora y a todos aquellos que habéis ofrecido vuestros mejores servicios desde a la dirección provincial .

También a todos los jóvenes con los que he estado en contacto durante este tiempo, los partidos de fútbol y frontenis. Esos paseos, charlas por Zamora descubriendo su encanto cultural, gastronómico y religioso. Gracias Zamora de corazón a esa gente anónima que con su buen hacer me han ayudado a ser mejor persona tanto humana como cristiana.

Por vosotros elevo mi oración a Dios y hasta siempre; os digo como San Fco Javier en el Divino Impaciente. Llevadme en mi corazón que yo en el mío os llevo”.

Juan Luis Benito