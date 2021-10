En este diario hace años y en nuestra Diputación / una imagen muy curiosa el fotógrafo captó: / campesinos en protesta ocuparon el Salón / de Plenos, y hasta una oveja se aposentó en el sillón / del entonces Presidente de la digna institución / que la bancada derecha y sólo por prevención / dejó dispuesta al rebaño tras su huida en deserción. / Una testigo de este hecho dice que entonces se oyó: / “si se han ido los borregos, oveja en sustitución”. / Y al juzgado los llevaron por aquello que pasó / un día cualquiera de un año más de reivindicación. / Pues la tierra zamorana y su campo que vació / la PAC porque no apoyaba al genuino agricultor, / podrá haberse vaciado, mas luchó y se resistió.

Ovejas en los escaños de tamaña institución / recordé mientras veía el pleno en ordenador: / lobos con piel de cordero veía en el monitor / ocupando la bancada con la reivindicación / de sanidad al gobierno ¡al de Sánchez, vive dios! / No al de la Junta y de Igea, aunque Casado ideó / el plan que cierra consultas en Castilla y en León, / y a los pacientes atiende con su reorganización, / por internet y con el móvil, ¡hasta por televisión!

Lobos con piel de cordero. Tras rechazar la moción / de otros grupos que incluían igual reivindicación, / de repente se apoyaban sin ninguna dilación / para exigirle al gobierno ¿A cuál? Al de la nación / española, por supuesto, ¡no al que manda en la región! / que se parece bastante al de la Diputación: / primos hermanos Igea y Mañueco en la región, / lo son Barrios y Requejo en nuestra Diputación.

De políticos y empresas ¡la historia continuará! / Como el día que en Palacio una oveja se sentaba a la vez que los borregos de la dipu se ausentaban

Al día siguiente del Pleno, y tras sacar su moción / adelante con sus votos, el pueblo la rechazó: / en Bermillo, en Pozoantiguo… la plataforma salió / denunciando un Plan de Aliste para toda la región. / El mismo que un diputado defendiera con ardor. / Y mientras un día de cierre Monumenta más sumó.

Con piel de cordero lobos continuaron en el pleno / balando por el consenso que poco antes no quisieron. / Y con las lobadas ciertas que matan a los corderos / y destruyen el trabajo de los pocos ganaderos / que siguen en extensivo y en nuestros pueblos viviendo, / al señorito con rifle es al que ellos defendieron. / No contra las macrogranjas que arruinan al ganadero, / ni contra huertos solares que les ocupan el suelo / de los pastos comunales a quienes aún no se fueron / de la tierra de Sanabria y del pueblo de Cobreros. / El productor de alimentos es la mayor prioridad / y primero al ganadero es a quien hay que ayudar. / Mas culpar de todo al lobo es faltar a la verdad: / ¿Acaso los ganaderos que han tenido que emigrar / es porque el lobo ha matado sus ovejas al pastar? / ¿No será porque otros lobos han preferido comprar / la carne fuera de España moviendo su capital / para aumentar beneficios aunque no más calidad?

Por defender a la caza del lobo, no a ganaderos, / se disfrazaron de lobos pero con piel de cordero. / La escopeta nacional de Berlanga repitieron, / porque hace años que las pujas de caza mayor subieron / a un precio que es prohibitivo porque son miles de euros / para cazar a los lobos o para abatir un ciervo. / Si el turismo de la caza para Zamora es muy bueno / también hay gente que viene para hacer avistamientos / de lobos en libertad y en su medio tan contentos, / sin atacar los rebaños ni matar a los corderos. / Si en Zamora todo el mundo pide mejor sanidad / en el caso de la caza algunos quieren cazar / y otros también zamoranos a la fauna respetar / para proteger al lobo y la biodiversidad.

Recordad que había una vez un lobito que era bueno, / y otro malo al que votaban para mandar contra el pueblo: / para defender la caza poniendo a los ganaderos / como víctimas del lobo, pese a que el lobo eran ellos. / Y así fue que poco a poco cada vez con más denuedo / Zamora se despoblaba, se iba la gente del pueblo. / Le echaban la culpa al lobo, no se la echaban al precio / que cada año descendía del ganado y ganadero.

El desarrollo en Zamora es desarrollo rural / y para estar en los pueblos hace falta calidad / de vida, servicios cerca. Primero la sanidad / y después los de cuidado a gentes de más edad. / Por eso no comprendemos que no se les pueda dar / la ayuda en su domicilio a quien esperando está: / más de doscientas personas dependientes de verdad / en lista de espera esperan a que se quiera dignar / la diputación, la empresa, quien sea ¡qué más nos da! / que les atiendan en casa pues si no habrá que cerrar / otra casa en otro pueblo dispuesta para arroñar.

Milagros hace el gobierno, tan comunista y social, / que ha logrado que en la dipu de Zamora, tan formal / se reivindiquen derechos ¿A quién? ¡Y qué más nos da! / Se empieza reivindicando y no se puede parar. / Lo que hizo contra Iberdrola un buen ejemplo será, / si no fuera que unos días después de no rebajar / el IAE a las empresas de nuestra electricidad / las aguas vuelven al cauce y las lluvias a llenar / el embalse en Ricobayo con su paisaje lunar: / al lado del Presidente, Iberdrola anunciará / que en el proyecto de “Arraigo” pretende colaborar / ¡Lobo con piel de cordero, pues bien arraigada está! / Tal vez quiera hacer negocio con el capital social / de poblados que cerrados cual fantasmas de asustar / en la orilla del embalse levantaron sin pensar / que con el paso del tiempo se iban a despoblar. / Los que inundaron los pueblos sin apenas compensar / a gentes desarraigadas que tuvieron que marchar / se han quedado despoblados. / (Iberdrola por su parte y para más blanquear / al socialista Carmona ha venido a contratar / en las puertas giratorias que llegan a marear).

Y también Montelarreina vienen a reivindicar / llamando a toda Zamora a movilización social. / Lástima que no lo hicieran con Rajoy y con Aznar / para que ya reluciera la instalación militar.

De políticos y empresas ¡la historia continuará! / Como el día que en Palacio una oveja se sentaba a la vez que los borregos de la dipu se ausentaban. / Del día que de corderos los lobos se disfrazaban / y en el salón del Palacio sanidad reivindicaban.

De días que en el Correo y ahora Opinión informaban: / más de cien años de historias de Zamora vindicada.

(*) Portavoz de IU en la Diputación Provincial