Se caen durante más de seis horas Facebook y el resto de aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg –Instagram, Messenger y Whatsapp- y se paralizó el mundo. Hemos estado ante la segunda caída de las famosas redes sociales en lo que va de año. De hecho, esta ha sido la madre de todas las caídas. Estaba el personal sin sombra, sin saber qué hacer ni que decir, desesperados, con ataques de ansiedad, a punto de darles un ‘parraque’, como diría mi amiga Paula Juan Sebastián, viviendo sin vivir en ellos, angustiados. Yo diría que casi de psiquiatra.

Hay quienes no saben vivir sin las redes. Han caído en ellas y no tienen otra forma de comunicarse y nada mejor qué hacer cuando no tienen nada que hacer. Debió ser bestial para los adictos y para los adeptos. La primera caída, la del pasado marzo, pasó prácticamente desapercibida. Total, la duración aproximada fue de hora y media. Eso se aguantó bien. Más de seis horas fue mucho pedir a los usuarios. La reanudación del servicio llenó de contento al personal. A partir de las doce de la noche, Whatsapp era un hervidero en forma de mensajes, memes, saludos de todo tipo y aplausos. Algunos recobraban también la vida.

Cuando esto escribo nadie ha salido a la palestra para informar sobre la causa del fallo. No estoy capacitada para hablar del follón de siglas, enrutamientos, servidores, dominios y direcciones, porque me perdería. Eso se lo dejo a quienes en verdad se manejan en Internet como peces en el agua. La cosa ha debido ser complicada. Se han adelantado distintas hipótesis. Se barajó incluso la posibilidad de que hubieran hackeado al mismísimo fundador de Facebook, parecer ser que no.

Puede que la cosa sea mucho más sencilla. Puede que haya sido un fallo mondo y lirondo, tan simple que los responsables no cayeron en la cuenta de tal posibilidad. ¡Vaya usted a saber! Lo curioso es que la madre de todas las caídas se produce cuando la compañía se encuentra inmersa en un fuerte escrutinio público desde que el diario The Wall Street publicara una serie de artículos basados en informes internos de la empresa como que, por ejemplo, Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente “tóxico” para las adolescentes puesto que agrava los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

Sea como fuere y lo que fuere, esta vez el apagón afecto al 90% de los usuarios de Whatsapp que vivieron sin vivir en ellos, a punto de darles un patatús, tantas horas incomunicados.