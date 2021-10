Lo cuenta con gracia, maestría y conocimiento -¿qué más se puede pedir?- Luis Miguel de Dios en este periódico: la vendimia está siendo este año un martirio para los viticultores. Al marco general de recolectar un producto perecedero, la uva, que depende de su grado de maduración, su estado vegetativo y el tiempo, la lluvia, que en exceso es la puerta a la podredumbre del oídio; además de ese paquete tan frágil como incontrolable, digo, hay que sumar un añadido, el de la falta de vendimiadores (¿dónde están los estudiantes de antaño?), y una barbaridad, la de la persecución administrativa.

No es exageración: el ritmo de recolección se ha ralentizado porque los viticultores andan con tortícolis de tanto levantar la cabeza y otear caminos y veredas en busca del inspector de turno. Hay miedo y muchas, muchas ganas de darle matarile a los majuelos. Se lo he escuchado a algunos: que le den por el culo a las uvas, así no se puede trabajar, que pongan viñas los que hacen las leyes.

No puede ser verdad, pero a mí me lo han dicho: ni la familia, oye, que no te puede ayudar a vendimiar ni la familia si las uvas que recoges son para la venta, aunque sea una pequeña cantidad, fruto del exceso puntual de producción. Nada, vendimias tú con tus esos.

Lo que siempre fue un cultivo social se está convirtiendo en puro onanismo. Pero, ojo, que la culpa no es de los inspectores, que ellos aplican las normas; la culpa la tienen quienes aprueban las leyes, que no tienen ni idea y no son capaces de reglamentar las singularidades del sector primario.

Porque eso es lo que está ocurriendo, que los parlamentos legislativos urbanitas aprueban normas que no tienen en cuenta la singularidad del ámbito rural. Ha sido sangrante en la pandemia y lo es cada día con los servicios básicos. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Y de cuarta y de quinta.

No es una “boutade”: se están cargando usos y costumbres, la cultura vitivinícola y toda una forma de entender el mundo. Y todavía es más indignante, cuando la persecución coincide con la explosión de los papeles de Pandora. Una investigación –periodística, claro- que deja al descubierto los negocios opacos de políticos, artistas y millonarios de más de 90 países. ¿No hay paraísos fiscales para los pobres viticultores? Ni oasis, solo desiertos.