En cierta ocasión, hará unos seis o siete años, en una comida de trabajo en Bogotá, ya en el momento de hablar de asuntos no profesionales, uno de los participantes, de nombre José Omar, me lanzó en un dardo, menos amable que envenenado, la diatriba ahora tan común del indigenismo. El mal que “ustedes los españoles” habíamos causado a su continente con el descubrimiento, conquista y colonización. El exterminio de la población indígena por la codicia de los españoles, las enfermedades que les llevamos allí y para las que sus cuerpos no tenían defensas. Cómo habíamos esquilmado sus recursos minerales y los habíamos empobrecido y, en definitiva, sin atreverse a decirlo, dando a entender que cómo habíamos convertido el paraíso precolombino en un continente de miseria.

Pese a la incomodidad del resto de quienes compartían mesa y mantel, todos ellos colombianos del mundo de la empresa y la economía, esperé paciente a que terminara su argumentación contra los demoníacos españoles del siglo dieciséis. Cuando concluyó, en tono de broma, le contesté que antes de ir a Colombia por primera vez me había molestado en revisar mi árbol genealógico, remontándome hasta los tiempos de la llegada a América de Colón y no había encontrado ningún antepasado mío que hubiera salido del territorio patrio por lo que yo era el primero en ir, obviamente lo contrario de lo que ocurría en su caso dado que había nacido allí, con apellidos indudablemente españoles. Para su sorpresa, añadí que de tener que disculparse alguien por los excesos o crímenes cometidos con los indígenas y con la memoria de los pueblos precolombinos, era él como colombiano, descendiente de los criollos que se separaron de España y no yo como español.

José Omar no es alguien sin formación. Ejerce como profesor universitario y participa en política y movimientos sociales. Pero cayó en el tópico tan manido de la leyenda negra que los anglosajones han extendido sobre lo español y que tan absurdamente y sin apenas discusión hemos interiorizado los propios españoles.

Ahora que se derriban las estatuas de Colón o se injuria a Isabel la Católica mientras se sigue admirando la figura de los que en el norte protagonizaron la conquista del Oeste. Que el presidente mexicano, olvidándose de dónde proviene él y del resto de tribus que ayudaron a Cortés en la liberación de México, de la opresión de los genocidas aztecas se empeña en que desde Europa nos arrodillemos para pedirle perdón. Que hasta el Papa se olvida de que a diferencia de los sajones, los católicos españoles llevaron a América la civilización, la religión, las primeras muestras del derecho internacional o “ius gentium”, el mestizaje y la defensa del indígena como titular de derechos humanos. Ahora precisamente es cuando debemos recordar que los españoles de los que ellos son descendientes y de los que nosotros debemos estar orgullosos, construían universidades abiertas a todos, daban la consideración de iguales a los nativos de aquellas tierras y permitían el matrimonio entre razas, cosas tan sencillas pero a las que en otras latitudes tardaron aún siglos en llegar.

