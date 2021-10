Ayer pararon los pueblos. De manera simbólica, se entiende, porque en las áreas rurales, aunque muchas personas piensen lo contrario, nunca se para. Y nunca es nunca. Conviene recordarlo de nuevo porque a veces he tenido que escuchar por esos mundos de dios, principalmente en zonas urbanas, que en el medio rural, cuando llega el otoño o se mete el invierno, ya no hay nada que hacer. Piensan que el personal está todo el día metido en casa, bajo las faldillas del brasero o jugando a las cartas en la taberna o en el centro social del pueblo. Sí, les llamará la atención lo que leen, pero, como digo, he tenido que escuchar sandeces similares o incluso mucho peores. Son modos prehistóricos con los que aún se sigue retratando la vida cotidiana de quienes han resistido las oleadas de la emigración, también llamado en otras épocas “éxodo rural”, y los efectos de las crisis sucesivas del sector primario o las del resto actividades que han impulsado quienes han regresado al terruño por diversas razones, sean neorrurales o no.

¿Y por qué y para qué parar una vez más en los pueblos? Pues muy sencillo: para que la voz de la “Revuelta de la España Vaciada”, por utilizar el eslogan que ha calado entre la gente, se siga escuchando en todos los rincones de este país. Sí, en todos, y no solo en las altas esferas de las diferentes administraciones públicas, que sí, sino también en su casa y en la mía. Porque de eso se trata, de ser conscientes de que sin un medio rural vivo y sostenible no hay nada que hacer. Hace unos días lo volvimos a escuchar de nuevo en la presentación del informe “Un mundo rural vivo y sostenible”, elaborado por el Consejo Económico y Social de España. Los datos, sin embargo, no invitan a la esperanza. Por ejemplo, si nos fijamos en Zamora, desde los inicios del siglo XXI hasta la actualidad, solo 11 municipios han mantenido o incrementado sus recursos humanos: Roales, Morales del Vino, Monfarracinos, Arcenillas, Moraleja del Vino, Valcabado, Villaralbo, Peleas de Abajo, Benavente, Palacios del Pan y Casaseca de las Chanas.

Los 237 municipios restantes han menguado sus efectivos demográfiocos, aunque de manera muy especial las nueve localidades cuyos descensos han superado el 50%: Granucillo, Justel, Molezuelas de la Carballeda, Pías, Porto, Vallesa de la Guareña, Villanueva de las Peras, Villar de Fallaves y Villaveza de Valverde. Y si nos fijamos en las seis comarcas agrarias, todos los municipios de Aliste, Sayago, Sanabria y Benavente y Los Valles (con la excepción de Benavente) han disminuido la población durante las dos primeras décadas de siglo XXI, mientras que solamente la han visto crecer los cuatro municipios de Campos-Pan y los seis de Duero Bajo que se han citado más arriba. Por tanto, aunque estos indicadores sean sobradamente conocidos, no está mal seguir dando la tabarra para que la voz de los pueblos se siga escuchando. Pero, sobre todo, para que por fin se pongan en marcha todas las medidas contempladas en los diferentes proyectos que hemos ido conociendo en los últimos meses. Porque, de lo contrario, apaga y vámonos.