Si de las grandes crisis nacen las grandes oportunidades, no puede haber mejor escenario que el que se dibuja después de la pandemia COVID-19. Pero las grandes oportunidades también pueden pasar de largo, alcanzarlas depende de las acciones de los protagonistas implicados en la carrera cuya meta es el logro de una mayor prosperidad. Y, en el caso de la política, entendiendo por tal la acción de servicio público para proporcionar bienestar y servicios esenciales a la ciudadanía, las armas más poderosas para dicho objetivo, son la capacidad de diálogo y el acuerdo.

Ambas han estado presentes en el reciente Foro de La Toja en la que Castilla y León y la denominada “España vaciada” han estado, de nuevo, en primera línea de actualidad con la presencia del presidente Fernández Mañueco. En el debate con los presidentes autonómicos castellanoleonés, de Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia ha quedado en evidencia lo que se ha venido gestando en meses precedentes: las diferentes necesidades, pero también el distinto trato hacia los distintos territorios, han superado, definitivamente, las barreras ideológicas. Al fin, la España de la emigración, de la resignación ante lo que parecía un destino trazado y sin remedio, alza alta y clara la voz y lo va a seguir haciendo en un momento de decisiones históricas en el campo socioeconómico. La llegada de los fondos europeos para la recuperación y el nuevo modelo de financiación autonómica deben, forzosamente, marcar un antes y un después.

Es una de esas grandes oportunidades, la del reequilibrio de una parte del país que supone más de la mitad de la extensión en kilómetros cuadrados, pero donde apenas habita el 20% de la población española. La mayoría abandona la tierra donde nacieron no por azar, sino por necesidad, por falta de un puesto de trabajo, por falta de una expectativa de futuro. Y quienes se quedan en comunidades como la castellanoleonesa son los habitantes de nuestros pueblos, dispersos geográficamente, envejecidos, con muchas dificultades, por tanto, de alcanzar ese mínimo umbral de igualdad que se presupone a un país desarrollado y miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

Lo decía esta misma semana un informe de Cruz Roja que señalaba otra dolorosa muestra de lo que significa ese concepto de España vacía en términos de realidad meridiana: cuando los jóvenes se van, en los pueblos quedan mayores que se enfrentan a graves problemas como la soledad o la movilidad para poder cubrir sus necesidades básicas.

Así que sí, es necesario un cambio de criterios que facilite el acceso a servicios como la Sanidad o la Educación. Y esas razones de dispersión geográfica, de envejecimiento, encarecen notablemente esos servicios en territorios cuyos recursos son notablemente más bajos por los mismos motivos: ausencia de contribuyentes, bajas rentas salariales, que se traducen en una menor recaudación y una mayor dependencia de la que solo es posible librarse mediante fórmulas de reequilibrio tanto en lo financiero como en las grandes infraestructuras. El modelo que nos ha llevado a tanta descompensación debe ser radicalmente cambiado. Eso lo sostienen los líderes políticos de distintos partidos, pero con idénticos problemas.

De lo que se trata no es de abrir una nueva confrontación con el Gobierno central, en contraste con la línea marcada por el chantaje permanente de los separatistas, sino de todo lo contrario: facilitar nuevos mecanismos de diálogo de encuentro. Eso exige, además, grandes dosis de generosidad por aquellas regiones que han sido favorecidas por el centralismo y la mirada hacia el eje Mediterráneo que han dominado desde siglos atrás los avatares políticos de España. Porque se trata de dejar de mirarse al ombligo y reconocer la necesidad de afrontar un futuro como un país moderno, cohesionado e igualitario. Un objetivo más que difícil en medio de un escenario de polarización extrema como el que vivimos, pero que tampoco debe obligarnos a renunciar a derechos fundamentales.

Los líderes políticos de las zonas más desfavorecidas claman, al fin, contra la premisa de favorecer el desarrollo en las que ya están desarrolladas, ese “dinero llama dinero” que genera diferencias insalvables y frustración en quien queda fuera de las zonas de privilegio. El presidente Mañueco reivindicaba la hora de mirar “hacia la España interior”. Y en ese interior, cabría añadir, debe mirarse más hacia provincias como la zamorana, en clara desventaja tanto si se mide con parámetros regionales como nacionales.

Los políticos alzan la voz en ese bloque que constituye Castilla y León con Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria, pero no es una reacción espontánea, incluso reconociendo la buena fe y la preocupación por sus ciudadanos como motor de los responsables de cada comunidad a la hora de definir sus posturas en los últimos años. Lo cierto es que el ruido de fondo al que han prestado, inteligentemente, oído, lo vienen provocando los propios ciudadanos. Los habitantes de los pueblos que han dejado de agachar la cabeza y de asumir el papel que tan magistralmente retrató el genio de Delibes en los “Santos Inocentes”, condenados desde la cuna a asumir un destino predeterminado.

La fuerza de los diversos colectivos demuestra que los jóvenes ya no se resignan a hacer las maletas y decir adiós a los lugares que marcaron su infancia, que los ciudadanos van adquiriendo conciencia de tales y con ella de sus derechos y de su capacidad para decidir y para cambiar las cosas cuando no les gusta cómo funcionan. Que, en definitiva, ese cambio es posible si se trabaja en conjunto, hombro con hombro, y no se adopta el conformismo o el victimismo como actitud frente a la injusticia.