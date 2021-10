Se ha hablado esta semana de un restaurante en Bilbao que prohíbe la entrada a niños y adolescentes. Dan comidas y cenas pero no están convocados ni los menores de 18 años ni, por extensión, los adultos que comparten la vida con ellos. Dicen, para defenderse, que la cadena tiene otros restaurantes específicos “para familias”. Ay, muchas gracias, qué detalle.

Sostienen su idea con dos argumentos, cada cual más peregrino. El primero, que querían crear un ambiente “único”, signifique lo que signifique eso porque a tenor de lo que muestra su web es otro restaurante con más ínfulas que personalidad en el que comer el enésimo tartar de atún de tu vida. El segundo que sus sabores son muy peculiares y que no suelen agradar a los niños (sic). Gente que sigue pensando que los niños se alimentan de espaguetis con tomate y zumos en cajita de cartón.

La idea no se les ha ocurrido a ellos, pero choca -y menos mal- en un país como este donde todavía la paella familiar de los domingos es una institución. Es un debate que flota desde hace años en lugares más individualistas como Estados Unidos: incluso allí muchos ven bastante cuestionable y del todo antipático prohibir el acceso a una parte de la población por lo que son. Niños.

El intercambio entre generaciones nos esponja, nos acompaña, nos recuerda que hay vida más allá del “yo” y del “ahora”. Los niños son la imaginación y los abuelos la memoria. No es soportable vivir sin ambas cosas

Estos restaurantes -y hoteles y vagones de tren- excluyen a los niños porque dizque molestan, son incontrolables, ay qué ruido. Según ese criterio, me parece a mí, estarían vacíos la mayoría de los bares, terrazas y restaurantes de España. En 33 años de vida me han incomodado mil veces más los adultos con los que he compartido este tipo de espacios que los niños. Ningún niño me ha echado todo el humo de su cigarro en la cara, sí he visto a adultos hacerle eso a niños.

La narrativa que impera ahora sobre los niños es que son una carga, que para qué te complicas la vida, que los aguanten sus padres (sic). Ya hace unos años una amiga española que vive feliz con su hijo en Argentina me dijo que España se estaba volviendo cada vez un país más antiniños y ahora que soy madre y estoy de nuevo aquí entiendo bastante mejor lo que quería decir. Me entristece bastante.

Lo más extraterrestre de vivir en la porción noroeste de Washington DC fue que casi todos éramos adultos solos, de profesiones parecidas y sin nadie a quien visitar los domingos. Recuerdo que en una cobertura en Saint Louis, Missouri, me sorprendió tener delante mochilas escolares y entonces me di cuenta de que quizás hacía meses que no veía un niño. O un abuelo, para tal caso.

No lo recomiendo. Vivir como se ha vivido siempre aquí es un gran invento. El intercambio entre generaciones nos esponja, nos acompaña, nos recuerda que hay vida más allá del “yo” y del “ahora”. Los niños son la imaginación y los abuelos la memoria. No es soportable vivir sin ambas cosas.