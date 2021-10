Estos días leo y escucho muchos comentarios, artículos de opinión, opiniones en redes sociales, escritos de partidos políticos, etc. sobre que yo como concejal, he prohibido la asistencia de público a los campos municipales de Valorio. Ahora bien, aún no he visto que nadie enseñe una instrucción por escrito dando dicha orden, porque no existe. La única instrucción por mi parte es clara para cualquier instalación y deporte: si no hay un responsable o el club no quiere público, no lo habrá.

Los campos municipales se rigen como cualquier otra instalación por unas normas provisionales decretadas y públicamente expuestas en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web del Ayuntamiento, en la página de reservas de instalaciones... Así mismo, dichas normas muchas veces se superan por la situación cambiante, como ha ido sucediendo con las normas de prevención de la pandemia. Y cuando hay cambios motivados por normas de rango superior respecto a los clubes, se cambia la norma antes de publicarse el nuevo protocolo en el Boletín Oficial de Provincia si es necesario.

No es algo oculto ni algo realizado para ir en contra de uno u otro deporte o colectivo. Las mismas normas y reglas que rigen para el pabellón Ángel Nieto o para el Manuel Camba, rigen para las pistas de tenis, pádel o fútbol. Si se permite público en unas, obviamente se permite en otras, pero con unas normas que todos han de cumplir por igual. He de recordar aquí, que al final de la temporada pasada ya hubo público en los campos anexos del Ruta de la Plata con autorización municipal, al igual que existe público hoy día en campeonatos y jornadas de liga de varios deportes.

Siguiendo dichas normas, se llegó a un acuerdo con la Delegación Provincial de Fútbol la semana pasada, que además se hizo público el viernes antes del inicio de las competiciones, y que dice lo siguiente: [...] “Es por ello que ni el Excmo. Ayuntamiento de Zamora ni la Delegación Provincial de Fútbol, van a poner restricción alguna más allá de las establecidas en los protocolos y normativas sanitarias vigentes” [...]

¿Cómo hemos pasado a deducir de esa publicación que el Ayuntamiento no quiere público en los campos? Yo aún no me lo explico. Quizás el infundado mantra de que tengo algo en contra del fútbol pueda tener algo que ver, pero a día de hoy, no he visto que nadie demuestre que así sea. Una cosa es que personalmente pueda tener más afición a unos u otros deportes, y otra que en mi actuación desde la Concejalía de Deportes beneficie a unos respecto a otros o me olvide de atender sus necesidades. Con las inversiones programadas, dudo que nadie pueda decir esto.

Mi trabajo al frente de esta Concejalía no es repartir favores ni señalar con el dedo. Mi trabajo aquí es gestionar unas instalaciones deportivas y un presupuesto anual destinado a eventos deportivos, subvenciones, obras y mejoras de manera objetiva. Yes lo que voy a seguir haciendo. Intentar actuar sin favoritismos y con igualdad puede resultar extraño algunas veces, pero al final del mandato se verá lo realizado, y será cuando podremos aplicar el famoso eslogan publicitario de “busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo”. Es decir, se podrá enjuiciar y evaluar la actividad con más datos.

Pero mientras tanto, recuerden que, “del dicho al hecho, hay un gran trecho”, y lo que se dice hay que demostrarlo con hechos y no con palabras necias que no responden a la realidad.