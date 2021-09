Me uno al presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, y a los miles de zamoranos que esperan el compromiso firme, seguro y decidido del Gobierno de España para impulsar el proyecto de Monte la Reina. Es más, tiene que dejar de ser un proyecto para hacerse realidad. La falta de respuesta gubernamental, nos tiene a los zamoranos apesadumbrados. Habíamos puesto todas nuestras esperanzas en que el antiguo campamento militar se llenara de vida. Quizá nos ha sobrado egoísmo, no en mi caso, y nos ha faltado la unanimidad precisa, salir a tapar la calle, reivindicando el retorno del Ejército a una ubicación que históricamente fue suya.

A nuestros políticos, a izquierda y derecha, en el Parlamento, les ha faltado cintura y ambición. Son legión los zamoranos que esperaban más de Antidio Fagúndez. Son legión los zamoranos que pensaron que el político zamorano, aunque nacido en Alemania, pondría toda la carne en el asador para hacer realidad este viejo anhelo. La falta de respuesta ha hecho que ni compañía, ni batallón, aquella legión de zamoranos esperanzados se ha quedado en pelotón.

Los zamoranos estamos hartos de palabras y de promesas. Estamos hartos de buenas palabras que, a la hora de la verdad son tan huecas que se las lleva el viento. Me da coraje que ciertos políticos nos sigan tomando por idiotas. Cuando debieran estar agradecidos porque somos los votantes quienes les damos el trabajo que desarrollan en las distintas instituciones. No lo quieren ver así. Llegará el día que se den cuenta del error.

Lo bueno de Paco Requejo es que, de político, tiene lo justo. Eso lo hace diferente. Es cercano, amable, capaz y responde con hechos. Eso es lo que queremos, que las sonrisas que nos dedican, vayan acompañadas de actuaciones eficientes y eficaces. Que miren por el bien de Zamora y de los zamoranos y no que si te he visto no me acuerdo, hasta la siguiente campaña electoral.

Pues claro que hay que actuar ya con respecto a Monte la Reina. Estimo que Margarita Robles es una gran ministra, siempre me ha caído bien, y se le ve a la legua que quiere al orbe militar y a todo lo que representa, por eso me extraña que no haya una reacción de su Ministerio a esta petición y deseo de los zamoranos. Por favor, si se le está poniendo a Defensa, por parte de Instituciones y Entidades zamoranas, todo en bandeja.

La historia de Zamora ha estado siempre ligada a los militares. Los mejores años, aquellos en los que el Cuartel Viriato y Monte la Reina estaban activos. Eso es lo que queremos, ¡ya!