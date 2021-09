La telefonía móvil en las Torres de Aliste nunca ha sido buena, en muchas zonas del pueblo no había o era muy deficiente, pero ahora es casi nula, salvando las partes más altas del pueblo.

Una vez más, Aliste en la cola de la comunicación, asistencia médica y otros muchos servicios que están en mínimos.

Los defensores de un mercado libre, incluidos los distintos gobiernos nos decían que el mercado libre se auto regulaba por si solo con las distintas competencias que las empresas cuanto más grandes mejor. Pues aquí tenemos el resultado: si la zona no está masificada de clientes y no hay beneficios, no se invierte. Y que decir de las eléctricas.¿ Regulan ahora el precio de la luz? En tiempos de la dictadura se cubrieron de agua muchos pueblos y también sus tierras en contra de sus habitantes, eso sí, se decía que era un bien común; ahora se vacían cuando la luz está más cara.¿ A favor de quién?¡Que se lo pregunten a todos los pueblos colindantes!

Moisés Silva Fernández