El pasado viernes, día 4 del presente mes, fui a la localidad sayaguesa de Monumenta, a donde también acudieron, Luis Tudanca, procurador por Burgos en las Cortes de Castilla y León y secretario general del PSOE de dicha comunidad autónoma; Antidio Fagúndez, diputado nacional y secretario provincial de dicho partido en Zamora; Ana Sánchez, portavoz de Agricultura y Ganadería y José Ignacio Martín Benito, ambos procuradores de las mencionadas Cortes. El alcalde de Fuentesaúco, Eduardo Folgado y un grupo numeroso de socialistas.

Se trataba de apoyar a la plataforma de la localidad que trabaja con mucho esfuerzo para que el consultorio médico del pueblo, que lleva cerrado unos 18 meses, y otros muchos de la comarca de Sayago se abran para cumplir el cometido para el que se han destinado. Según la gente de la plataforma ahora no pueden llamarse consultorios porque nadie pasa consulta en ellos. Las autoridades de la comunidad utónoma los han convertido en casuchas que, de seguir así, pronto serán un solar más del pueblo.

Según la “jovencita” de 60 años que leyó el manifiesto –lo de joven lo digo sin ironía porque así es como la vi- nos contó, bromeando, que hace unos días había nacido un niño en el pueblo vecino de Palazuelo, que pidieron una ambulancia pero que cuando llegó el niño estaba en la mili. Caramba, hemos vuelto a los tiempos de los chistes de Gila. Pero ¿sabes una cosa? Me impresionaron tus ideas y como las expusiste.

Que a pesar de las circunstancias tan difíciles que nos toca vivir a los cuatro habitantes de esta comarca hay gente como tú que todavía cree que hay políticos que pueden hacer algo para sentir que no estamos abandonados, parece que la presencia de los mencionados te dio ánimos.

Querida jovencita de 60 años, fue oyéndote hablar de la dignidad de las personas y la relación con las matemáticas -500 habitantes por médico- cuando comprendí lo importante que fue el viaje que hicimos los socialistas a vuestro pueblo para hacer algo por Sayago.

También fui consciente de que iba a necesitar algo más que palabrería para explicar ¿cuál puede haber sido la causa para herir tan profundamente los sentimientos de tantos “jóvenes” octogenarios por una cuestión matemática? No la he encontrado, pero en mi cabeza sigue dando vueltas el punto noveno de tu manifiesto. Recuerdas, te pedí que lo volvieras a leer y lo hiciste sin rencor ni amargura. Yo creo que expresa también como lo podría hacer un nobel de literatura lo que esperamos de nuestras autoridades sanitarias.

Me traje un canto de tu pueblo como recuerdo de mi visita, lo uniré a mi colección de piedras minerales. Es un granito rojizo, figurará en la vitrina con una pegatina verde, como el de los fresnos que crecen entorno a tu pueblo.

Debo confesar que no todo el tiempo estuve atento a lo que se decía, la culpa la tienen los muros que cercan cada centímetro de tierra de los alrededores, es que yo veía ocultos entre los fresnos los manes y penates que nos dejaron las legiones romanas asentadas aquí hace 2.200 años. Solo para dominar a las gentes bravías de la comarca acaudilladas por un pastor para disgusto de Roma.

Me costó mucho esfuerzo irme de tu pueblo pero aceptando mi condición de cohorte auxiliar nos fuimos a Bermillo, allí un concejal, vaya, también del PSOE, nos dio una lección de las bellezas paisajísticas, históricas y arqueológicas sin inventariar que se deben incorporar como rutas turísticas ecológicas por la comarca.

Ya metidos en sesión alguien expuso el temor de un incendio que tendría las mismas consecuencias del reciente ocurrido en Ávila. Me creyeron cuando dije que a mí, no me había sorprendido nada la duración, ya que había estado destinado en esa comarca los años 1984-1988 en cuyas fechas ardió prácticamente toda la cara sur de Gredos. Mi demarcación se extendía desde Gavilanes hasta la raya de la provincia de Cáceres. El sistema para apagarlos ha empeorado.

(*) Secretario de la Agrupación para el Reto Demográfico del PSOE en la provincia