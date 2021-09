Empezó septiembre, ese mes que parece que marca el arranque de todo, como si su llegada supusiera un corte respecto a lo anterior y el comienzo de un mundo nuevo. ¿Nuevo? Bueno, esa es la ilusión que nos hacemos, no se sabe con qué objetivos e intenciones, quizás solo con los de tirar p`alante y poder soportar la rutina y la previsible frustración que nos espera. Y así hablamos de nuevo curso político, de nuevo curso escolar, de nuevo periodo laboral y hasta de ”inicio del año agrícola”, como dijo el viernes en Salamanca el ministro de Agricultura, Luis Planas.

De modo que septiembre es el mes de las novedades. Y también, claro, de los buenos propósitos. En eso se parece mucho a enero. Ya saben: año nuevo, vida nueva y, por tanto, dejaremos de fumar, haremos dieta (sin pasarnos, eh, que todo tiene un límite), saldremos a correr y abandonaremos las malas costumbres, sean éstas las que sean. Y así nos autoconvencemos de que cambiamos, y mucho, para bien, y de que somos capaces de hacer sacrificios y disciplinarnos. Pero luego viene el tío Paco con las rebajas y las cosas no varían tanto como nos habíamos creído y prometido. Continuamos más o menos igual y, conforme a la costumbre, dando gracias a Dios, que para eso lo aprendimos de pequeños. O sea que septiembre, casi como octubre o como mayo. Tal vez más duro porque se acabaron las vacaciones y aun mantenemos algo el moreno playero y el recuerdo del ocio, las fiestas, las merendolas, el pueblo. Pero la realidad suele ser cruel y nos borra lo positivo en cuanto volvemos a meternos de lleno en ella: madrugones, trabajo (quien lo tenga), ritmo vital atosigante, estrés y añadan lo quieran.

Nos arrebata el reencuentro con hijos, nietos, hermanos, amigos, vecinos. Se carga con un simple cambio de hoja en el calendario un idilio con el ayer, un retorno a la infancia perdida

Eso, obviamente, en las ciudades. Y cuanto más grandes, más de todo lo descrito antes. En los pueblos no tenemos esos problemas. Acaba agosto y ya solamente quedamos los jubilados y algunos más. Y añoramos aquellos septiembres que eran una explosión de alegría y canto a la naturaleza: vendimia, manzanas, higos, nueces, almendras, moras, membrillos, melones, sandías…todo un mundo, ese sí nuevo y sensual, que parecía recompensarnos de la dureza de aquellos veranos de siega, acarreo, trilla, limpia, meter grano y paja y demás oficios del campo y la era.

Septiembre era bienvenido. Y no como ahora, cuando su llegada supone el adiós a esas semanas en las que los pueblos recuperan vigor, sonrisas, niños, ajetreos. Septiembre, claro, no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros. O mejor dicho, una sociedad que, a este paso, va a hacer del llamado progreso su sentencia de muerte o al menos de agonía. ¿Exagero? Quizás, pero miren los censos, la pérdida constante de población, el envejecimiento imparable de nuestros pueblos. ¿Eso es progreso? Mucho me temo que no por mucho que tengamos más comodidades, más adelantos, mejor nivel de vida. Por eso, para mucha gente, septiembre es un mes maldito. Nos arrebata el reencuentro con hijos, nietos, hermanos, amigos, vecinos. Se carga con un simple cambio de hoja en el calendario un idilio con el ayer, un retorno a la infancia perdida, al paraíso soñado y recuperado durante ese agosto sinónimo ya de felicidad, aunque sea pasajera y con fecha de caducidad. La fecha de septiembre.

-Y de lo de la luz, ¿qué me dice usted, don Pallidio?

-¿Y qué quiere que le diga, don Crisógono, si esto no lo entienden ni los expertos? Que si tiene la culpa uno, que si la tiene otro, que si la ley, que si Europa…Un lío que estamos pagando todos.

-Eso. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y, además, a causa del precio de la luz nos estamos quedando sin agua en Ricobayo, que manda narices por no decir una palabrota, tercia don Crisógono, que está muy cabreado con Iberdrola.

-Otra cosa parecida. Nadie tiene la culpa, pero el embalse está como está, que da grima, pena y asco verlo, apunta don Pallidio, también muy enfadado. A ver si nos lo arregla septiembre porque lo que es la Confederación Hidrográfica del Duero, lagarto, lagarto. Para poner multas a uno que se pase media hectárea del riego permitido sí vale, pero para meterse con Iberdrola, tararí que te vi.

-Lo de siempre. Duro con el pobre; permisivo, o lamerón, con el de arriba.

Siento tener que contradecir a don Palladio, pero no creo que septiembre arregle lo de la luz. Las eléctricas no están por la labor y el Gobierno tampoco lo tiene claro. Tengo la sensación de que no sabe por dónde tirar y se echa el invierno encima. Aumentará el consumo y si no bajan los precios, puede haber problemas muy serios para muchas familias y para la credibilidad y el futuro del gobierno de coalición. Ellos sabrán.

Mientras tanto, que septiembre nos coja confesados. ¿Será mucho pedir?