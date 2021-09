Plaza que hereda su nombre / De muy noble estirpe / Otorgado por la reina Isabel II/ A favor de un caballero / De la orden de Santiago .

Plaza Conde Retamoso/ Un nombre rimbombante / Para una plaza vacía.

Utopía es un sueño / Soñar con volver a la vida/ Pero la vida no florece en plazas vacías/ Ni en flores marchitas.

Y no sabes por qué se ama/ Y no sabes por qué se olvida/ Y sueñas.../ Y no olvidas.

Y en silencio recuerdas / Que allí hubo algarabía/ Plaza Conde Retamoso y plaza la Cárcel/ ¡Qué más da si están vacías!

Y sueñas.../ Y no olvidas...

Sin rango ni títulos nobiliarios./ Habitaron esas plazas hoy vacías/ Gentes con sabiduría, sencillas, nobles, /amables y queridas.

Silencio solo silencio/ En esas plazas vacías / Y sueñas.../ Y no olvidas...

Saludaban alzando el brazo /De unos, a otros, de vecino, a vecino./ Y con el mismo gesto se despedían al acabar el día, de plaza la Cárcel, a plaza Conde Retamoso/ y viceversa / A unos se los llevó la vida/ A otros se los llevó el COVID.

Y sueñas.../ Y no olvidas...

Y sigues amando calles y plazas/ de un pueblo, aunque hoy estén vacías.

Y en las noches de verano/ Bajo cielos estrellados / Sueñas utopía/ Pobre de mí...

Soñar con volver al pasado/ Las plazas llenas de amor y vida/ Y al pasar por las esquinas / En las plazas tan queridas/ Miras al cielo y no entiendes/ Por qué están tan vacías esas plazas / Donde siempre hubo algarabía.

Encarnación Alonso Rodrigo