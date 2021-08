Caminaba por calles empedradas. Para ello habían utilizado guijarros o cantos rodados –que de ambas formas puede denominarse ese material–. El alcalde las había hecho llegar en enormes carretas, tiradas por fornidos caballos percherones, desde la rivera del río. Dado que aún no había hecho acto de presencia la noche, la iluminación no había llegado a encenderse. Unas bombillas aquí, otras un poco más allá, dispuestas a tresbolillo, servían para marcar el camino de manera exigua, en aras a guiar a la gente, para que no se perdieran en la negritud de la noche. Caminar por aquellas tortuosas rúas era lo más parecido a meterse en la boca del lobo. Así que los tropezones se encontraban a la orden del día.

Se dirigía hacia su domicilio. Una modesta edificación construida durante los años de la República. Estaba deseando llegar para “echar una firma” al brasero de cisco, oculto bajo la mesa camilla, tapado por unas gruesas faldillas de lana. Hacía un día de perros, de manera que andar por la calle dejaba las orejas rojas amenazando sabañones. Su hogar, como gran parte de los de la época, no disponía de calefacción, ni tampoco de bañera o de ducha, de ahí la necesidad de encender un brasero de carbón para hacer desaparecer el frío, aunque solo fuera el de las piernas.

Acababa de ver, a escondidas, a un antiguo amigo recién llegado de Francia, donde trabajaba desde que acabaron las dos guerras: la Civil de aquí, y la Mundial en la que se había visto inmersa casi toda Europa. Había sido puesto al corriente de lo que se estilaba al otro lado de los Pirineos. Nada tenía que ver con lo que había por estos pagos, pues allí la gente elegía a sus representantes en la Asamblea Nacional, e incluso a los alcaldes. Y es que la escarapela tricolor de la Revolución permanecía prendida en la solapa de cada francés, y no había quien les quitara aquello de “Liberté, Égalité, Fraternité”.

Vivía un presente en el que le subía cada día el recibo de la luz, mientras la voracidad de las empresas productoras de energía eléctrica vaciaba los embalses de agua esgrimiendo el paraguas especulativo

Al paisano local lo que había escuchado le sonaba a novela de ciencia ficción, pues él vivía en una “democracia orgánica”, que era como, de manera eufemística, denominaban los dirigentes del “régimen” aquella dictadura implantada en España.

Otro día, saliendo de casa, sin saber cómo, ni por qué, se encontró caminando por calles impecablemente asfaltadas, dotadas de amplias aceras y flanqueadas por enormes farolas con potentes haces de luz que casi obligaban a usar gafas de sol. La ciudad estaba dotada de grandes espacios, no escaseando los jardines, ni tampoco las plazas peatonales y las terrazas, donde la gente lo mismo se echaba al coleto una ración de bacalao a la tranca, que apuraba una copa de excelente caldo de Toro. Antes de salir de casa, había disfrutado de una relajante ducha y tomado un desayuno sin prisa, pues aquel era el día libre que, además de los fines de semana, concedía a sus empleados la empresa donde trabajaba.

Había pleno empleo y, por tanto, resultaba fácil cambiar de puesto de trabajo en el caso de no estar satisfecho con el mismo. Las oficinas de los representantes políticos se mantenían abiertas a los ciudadanos, de manera que, en cualquier momento, se les podía hacer llegar quejas o sugerencias, o informarse de cómo se encontraban aquellos temas que más podían interesar.

El aspecto de la ciudad era inmáculo, pues tanto los monumentos como los edificios se mostraban limpios y aseados. La juventud no presumía tanto de haber pasado por la universidad, ni de ir de “litrona”, como de haber adquirido unos hábitos de comportamiento que, hasta hacía poco tiempo, solo se les suponían a contados países, como era el caso de Japón.

Esos vaivenes en la forma de percibir la ciudad - ayer todo negro y hoy de color verde esperanza - hicieron que a nuestro personaje le entrara la duda de en qué capítulo de la historia se encontraba en ese momento. ¡Vaya usted a saber!, creyó oír, pues tan pronto se veía regresando al pasado como que era proyectado hacia el futuro.

Lo cierto es que, aquel día, a aquella hora, a su pesar, se dirigía a la oficina de empleo, porque se le estaba acabando el tiempo que le permitía seguir cobrando el paro. Iba caminando por calles y plazuelas cuyos edificios se encontraban impregnados de sucias pintadas. Los automóviles circulaban por rúas, teóricamente peatonales, sin respetar en absoluto a las personas que por allí deambulaban, importándoles un carajo las señales de tráfico. Ese era, en realidad, su presente. No muy halagüeño, como tampoco su futuro. Vivía un presente en el que le subía cada día el recibo de la luz, mientras la voracidad de las empresas productoras de energía eléctrica vaciaba los embalses de agua esgrimiendo el paraguas especulativo. Un presente que, eso sí, le había permitido votar en las anteriores elecciones.