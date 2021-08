Desde que los talibanes, tras una guerra de dos décadas, se hicieran nuevamente con el poder en Afganistán, la nueva realidad que vive el país asiático ha generado una enorme molestia y preocupación entre las mujeres afganas, ante el temor de que puedan perder los derechos adquiridos en los últimos años. Que los den por perdidos. Se lo dice una optimista por naturaleza. Nada le digo de los augurios de los más pesimistas.

No se ha oído a las feministas de cabecera del gobierno español, alzar la voz para defender los derechos y libertades de las mujeres afganas, excepción hecha de alguna que otra triste y estúpida comparación que ha soliviantado al personal, al femenino y al masculino. Ni una sola ha dado un paso al frente para salvaguardar su condición feminista con un acto de coherencia política y personal.

Por mucha piel de cordero que quieran vestir los extremistas, cabe recordar que entre 1996 y 2001, los insurgentes impusieron una visión ultraortodoxa de la ley islámica que impedía a las mujeres estudiar, trabajar, salir solas de casa, amén de llevar el burka en público. Me da pena, mucha pena, ver en el litoral español, a cientos de familias musulmanas disfrutando de la playa, ellas tapadas de pies a cabeza, metiéndose al agua hasta con pañuelo y ellos en plan occidental con bañadores de todos los colores. Ni una feminazi en las playas patrias, pancarta en mano, para protestar por semejante situación.

Pobres mujeres afganas. Los talibanes les han arrebatado los derechos fundamentales que hasta ahora les asistían imponiéndoles la ‘sharía’ o ley islámica que les deja la parte estrecha del embudo. Hasta 29 prohibiciones y castigos deberán cumplir en el nuevo régimen talibán que suponen verdaderas violaciones a sus derechos y lo más importante, a su integridad. No puedo detallarlas todas, por falta de espacio, pero junto a las ya mencionadas voy a ensartar en el hilo de las prohibiciones otras perlas que debieran contar con la protesta unánime del orbe feminista patrio, las femeninas ya lo hemos hecho.

Las mujeres afganas tienen prohibido ser atendidas por médicos varones. Si no tienen los tobillos cubiertos se les castigará con azotes en público. Sufrirán lapidación pública las mujeres acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Prohibición del uso de cosméticos. Prohibición de que las mujeres hablen o estrechen la mano de hombres. Prohibición a las mujeres de reír a carcajadas. Prohibición a las mujeres de usar zapatos de tacón, que producirían sonido al caminar (un hombre no debe escuchar los pasos de una mujer). Y esto no es nada, para el resto de prohibiciones.