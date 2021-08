“Sostiene Pereira” que según ha podido verificar, por lo menos respecto a su entorno de conocidos, que el personal, o no sabe que existen “colegios oficiales” de profesionales, como el de médicos, por ejemplo; y, por lo tanto, “pa que sirven”, que utilidad tienen; a parte, por supuesto para sus doctos, serviciales, dignísimos, sabios, rectos y prudentes colegiados; qué valor añadido aportan sus competencias y actuaciones a la sociedad, a la que supuestamente también debieran atender en sus quejas, reclamaciones, etc.; que están perfectamente relacionadas en sus reglamentos, estatutos, etc.

Y es que mucha gente no se molesta en averiguar el contenido de tales documentos colegiales, lo que se puede hacer consultando sus páginas web; donde, por ejemplo, y con un talante de humildad y servicio ciudadano que les honra, se prevé en su articulado, la posibilidad, muy remota por cierto, dado el exigente comportamiento profesional de sus miembros, de presentar una “queja” si el “cliente” no hubiera sido atendido, se “hubiera pasado de él”, no hubieran cumplido la “palabra dada”, etc.; lo que nunca ocurre, pues en el ejercicio profesional no están ebrios, gozan de excelente salud mental, etc.

Y es que a ellos pueden dirigirse para “tratar” cualquier “asunto”, entre otros, que pudiera tener relevancia con el proceder de sus graduados, masters o doctores por la Universidad. Y, claro está, para el que quiera entenderlo, pocos, por cierto, si les llega algún escrito, que la “clientela”, normalmente ignorante y con poca buena fe, la denomina “queja”, pues no la tramitan, en base a los sesudos informes de sus ilustrados y ponderados “asesores jurídicos”, que, por cierto, no son vinculantes. Y es que no se puede perder el tiempo con “expedientes informativos” sobre la infundada y molesta petición solicitada.

No obstante, hay que reconocer que su “clientela” suele ser muy “pesada”, pues lo quiere todo. Por ejemplo, con un mínimo de profesionalidad, de atención al “pagano”, de contestación fundamentada en la legislación específica aplicable al asunto requerido, objetiva, respetuosa, atendiendo con dignidad, elegancia, coherencia, con etc., a lo que se le pregunta, no saliendo por “peteneras”, por la “tangente”, no “peloteándolo fuera” a otros “colegas”.

Así, por ejemplo, como me comenta el Sr. Pereira, si su conocido ha sufrido una doble fractura de calcáneo, o lo dejan sin intervenir quirúrgicamente, y después de mil y unas analíticas, resonancias, etc., tiene que repetirlas, con otro médico, por desatención médica inicial, pues se “lamenta” el Colegio “respective”, pero “no pasa na”; pues a los “galenos” han tenido “un problema familiar”, etc., y “ahí te quedas”.

Marcelino de Zamora