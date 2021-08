A la hora de hacer balance del mundo editorial español dedicado a diversos campos de nuestra cultura en las últimas décadas y especialmente al de la creación literaria, dos editoriales destacan sobremanera y las dos nacidas y con desarrollo fundamental fuera de España, en Alemania, y por unas personas a las que nuestro universo cultural, académico y científico, debe un reconocimiento pocas veces tan merecido como en estos casos. La primera es Reichenberger y tras ella un matrimonio de enamorados de España, sobre todo de Cervantes y del Siglo de Oro, aunque los dos fallecieron hace algunos años y desde entonces son sus hijos Teo y Eva Reichenberger los que han continuado con esta extraordinaria labor. Desde Kassel, sobre todo, la Editorial Reichenberger es un monumento al esfuerzo y a la devoción por un país, por su historia y en general por su cultura.

La segunda casa de edición, tan parecida en muchos aspectos a Reichenberger, fue fundada en Frankfurt por Klaus Vervuert (pronto llevado de nuestro lado: siempre a los buenos os apartan de nosotros y de nuestro tiempo, hermano). Editorial Iberoamericana es, de nuevo, un monumento a la dedicación, al rigor y al esfuerzo y en su haber figuran centenares de títulos consagrados a España y a Latinoamérica, con colecciones como ”Tiempo emulado”, entre otras, que nada tiene que envidiar a parecidos proyectos en los países más próximos a nosotros en importancia histórico-cultural y científica.

Recientemente, la Editorial Reichenberger ha publicado un libro con especial interés para Zamora, pero, quede claro desde el primer momento, con una trascendencia que supera la importancia de la dedicación al mundo de lo local, de la misma manera que el paisaje sonoro es considerado una categoría y directamente relacionado con la sociedad de cada uno de los momentos a los que nos acercamos. El autor del volumen es Alberto Martín Márquez y su título Alguaciles del silencio. Paisaje sonoro en la Edad Moderna. Zamora como paradigma.

Hace algún tiempo, aunque no era ni mucho menos la primera alusión que he hecho a lo largo de mi vida en esta línea, escribía yo que el perfil de la arquitectura de Zamora se ha distinguido por muchas torres y pocas chimeneas. El libro que estamos comentando comienza recordando estas palabras por parte del autor de su Prefacio y me ha alegrado el testimonio, como también las palabras con que continúa, pues señala que este volumen es ejemplo del talento y la excelencia, como también de tantas y tantas cosas extraordinariamente hermosas y positivas que en Zamora son y han sido fáciles de encontrar a lo largo de su historia. Más de acuerdo no puedo estar. Amor y dolor, como el olmo y la hiedra, siempre han estado unidos, entretejidos que escribiera Quevedo, y unidos han respirado al aire libre.

En las primera páginas de Alguaciles del silencio… el autor ya nos indica las coordenadas básicas, que metodológica y estructuralmente marcan su trabajo, para inmediatamente dedicar siete capítulos, densos, precisos, al desarrollo de sus intenciones y unas páginas, breves, como debe ser, a modo de conclusión.

No es cuestión en este momento de hacer un resumen del libro ni de señalar tantas aportaciones y tanto escrúpulo y aprovechamiento al acercarse a los riquísimos materiales tenidos en cuenta. Solo quiero, dado el púbico que lee este periódico, zamorano o atento a todo lo que concierne a esta ciudad y provincia, indicar que encontrarán en él asuntos, temas, geografías o tiempos, tan familiares como entrañables: la Catedral, la Virgen de la Concha, la del Viso o la de La Hiniesta, los sacristanes y el “gori gori”, las iglesias y sus campanas durante el día y el silencio sonoro de las calles en la noche, las horas del reloj de San Juan de Puerta nueva… Pero, quiero insistir en una afirmación anterior: Zamora es paradigma en este volumen (y así ya figura en el título), pero el paisaje sonoro que se estudia y todo lo que trae consigo trasciende, por supuesto y muy ampliamente, a la ciudad. Testimonios a citar serían muchos, pero quiero recordar uno de ellos, significativo y bien atractivo: un Tratado inédito sobre el fenómeno del tarantismo (1683), manuscrito de Isidro Aldaba Galcerán, médico del Cabildo catedral de Zamora, y que estudia Alberto Martín.

Todo esto, y mucho más, se cumple en las casi 300 páginas de este volumen, enriquecido con una Bibliografía amplia y adecuada (tanto de fuentes como de estudio), con un Índice de figuras y de tablas y otro final onomástico y toponímico, que no podía faltar dada la cantidad de datos de tan diverso carácter, que el autor ofrece a lo largo del volumen y que tiene también su mejor testimonio en los numerosos Archivos donde ha trabajado y que cita en su momento. Por lo que se refiere a Zamora, concretamente el catedralicio, el diocesano y el Archivo histórico provincial.

Naturalmente, no he pretendido con las líneas anteriores hacer una reseña académica de este libro. Otras son las páginas que acogen este tipo de trabajos y estoy seguro que no serán pocos las que aparecerán en el inmediato futuro. Mi interés esencial al acercarme a la labor de Alberto Martín ha sido, en primer lugar, dar noticia de uno de los estudios más importantes que se han llevado a cabo en torno a Zamora en los últimos tiempos, y ello en cualquier campo del saber, lo cual me ha producido un gran placer y un lógico orgullo como zamorano; en segundo lugar, invitar a su lectura. Una lectura que no será fácil en algunos momentos, pues el rigor con que está llevado a cabo el trabajo, como también la muy rica bibliografía, las notas a pie de página, la mejor erudición y las reflexiones en torno a tantísimos aspectos, exigen una atención a tono con el origen del estudio, el desarrollo del mismo y el ámbito al que fundamentalmente está dirigido. Todo esto nos hace felices, porque de la Plaza mayor a la Catedral hemos ido escuchando el sonido impregnado de nostalgia y del trabajo cumplido y muy bien hecho.