Hace ya unos años estuve en Gijón a conocer la peña taurina Manuel Benítez “El Cordobés”. La seguía entonces por su página web. Contacté con ellos y allí me fui. La verdad es que el trato fue exquisito hacía mí por parte de un directivo entonces de la peña. Tiene un local en la calle Doctor Aquilino Hurlé donde guardan fotos y recuerdos de esta asociación. En dicho local hay un bar para los socios, que facilita la relación social de los mismos. Con un vaso de sidra, buena compañía y hablando de toros uno no le pide más a la vida. Cómo suelo volver donde me tratan bien, al año siguiente volví por el mes de agosto a conocer su feria taurina. La verdad es que la visita también fue extraordinaria.

Estos años pasados no pude ir a Gijón a ver toros por diversos motivos, pero este regresé además porque estaba anunciado Roca Rey, torero por quien mi pasión taurina se ha renovado. No fue una tarde exitosa para él por el fallo a espadas, pero con el último toro que era muy difícil para la lidia y que pedía el carnet de torero, Roca Rey, con un valor de extraterrestre hizo que el toro obedeciese a su muleta poniendo la plaza boca abajo. Sus compañeros de cartel: Diego Urdiales y José María Manzanares tuvieron también buenos detalles toreros. Coincidí también con unos buenos amigos y aficionados del Foro Taurino de Zamora. Como se dice en estos casos: “Miel sobre hojuelas”. El próximo año tengo una cita en el mes de agosto en Gijón, ciudad que uno está a gusto.

Alfonso Pablos Florez