La festividad de la Virgen de la Asunción es sinónimo de reencuentros familiares y de la masiva llegada de visitantes en una semana, la que hoy termina, en la que la provincia duplica tradicionalmente su población. En este segundo agosto de pandemia las restricciones se han hecho notar tanto en el volumen de desplazamientos como en el de ingresos económicos de sectores estratégicos. Pese a ello, los pueblos están a rebosar tanto de turistas como de oriundos de la tierra que han optado por destinos rurales ante el temor a viajar al extranjero. Tanto que en las farmacias hasta han colapsado las tarjetas electrónicas para expender medicamentos. Pero la España Vaciada tiene sus riesgos, porque el COVID no atiende a lugares. Las autoridades sanitarias ya han mostrado su preocupación tras observar esta intensa movilidad en los municipios zamoranos cuando aún está muy presente la quinta ola de la pandemia. La delegada de la Junta ha pedido estos días “máxima prudencia” en los pueblos, aunque las fiestas se hayan limitado a unos pocos actos litúrgicos y culturales. Un mensaje al que se suma el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) tras su última reunión: “sentido común” para que las celebraciones patronales y el intenso contacto social no pasen a Zamora factura en forma de la que ya se barrunta será una sexta ola de contagios a partir de septiembre.

El hecho de que siete de cada diez zamoranos ya tengan la pauta completa de la vacuna contra el COVID no impedirá que el verano se convierta en caldo de cultivo para un inicio de curso complicado desde el punto de vista sanitario. El aumento de la movilidad y esos reencuentros que muchos llevan meses esperando pueden ser letales si no se siguen de forma estricta las recomendaciones de los expertos. La propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha puesto en duda que el próximo septiembre llegue “la nueva normalidad”. Pese a la alta inmunidad tanto en Zamora como en el resto de provincias del país, hay demasiados pacientes hospitalizados y en UCI con las dos vacunas administradas. La mortalidad ha descendido de forma considerable pero los contagios aún se cuentan por decenas cada día en la provincia, ahora más poblada que nunca. En dos o tres semanas se conocerá el resultado de tanta movilidad en el entorno rural.

A falta de los datos que en su momento arrojará el INE, todo apunta a que este agosto las comarcas zamoranas superarán con creces las cifras de visitantes del año pasado por las mismas fechas, cuando se registró un exceso de población de 60.168 personas tal día como hoy, un 15 de agosto. Las pernoctaciones la jornada anterior llegaron a las 232.707, un elevado porcentaje de ellas en comarcas como Sanabria y La Carballeda. Unas visitas que llegan como agua de mayo para el sector hostelero y los pequeños negocios rurales, pero que vuelven a colocar sobre la balanza el equilibrio entre economía y salud.

Los alojamientos turísticos y rurales afrontan un mes ilusionante tras un año complicado y desconcertante con niveles de riesgo y restricciones que variaban de semana en semana. La actividad que han registrado en julio les da motivos para estar esperanzados, aunque tengan que lidiar con duras normativas sanitarias. Y eso que la inmensa mayoría de las localidades zamoranas ha optado por posponer sus festejos hasta 2022 tras detectarse la quinta ola, un mazazo también para los sectores que viven de estas fiestas patronales, como las orquestas o discotecas móviles. Solo las fiestas paralelas e ilegales, y una vez más la irresponsabilidad, puede dar al traste con tanto esfuerzo individual y colectivo.

Las restricciones que ha impuesto la Junta hasta final de mes tratarán de hacer de muro de contención de la pandemia al restringir al máximo tanto los aforos como cualquier tipo de actividad lúdica y recreativa. En el año de la pandemia, durante el verano, Zamora se situó en la quinta posición en la clasificación de las provincias que más aumentaron su población en términos porcentuales. El incremento zamorano fue de un 34,87% sobre su cifra de habitantes. Aunque el principal flujo de visitantes hacia Sanabria, Sayago o Aliste procede de la propia capital de la provincia, también destaca la visita de personas con domicilio habitual en la Comunidad de Madrid o en el País Vasco, muchos de ellos emigrantes deseosos de regresar a sus lugares de origen.

Las vacunas no deben servir como excusa para saltarse las recomendaciones de expertos ni organizar encuentros en bodegas privadas a falta de peñas, prohibidas en la normativa regional durante esta primera quincena de mes, al igual que los encierros o cualquier otra actividad en la que no se pueda asegurar la distancia mínima de seguridad. Las inmunizaciones están a punto de cerrar ya la llamada población diana, con los menores de entre 12 y 17 años, pero las nuevas variantes del virus, así como las incógnitas sobre el tiempo de efectividad de las dosis contra el SARS-CoV2 no hacen sino acentuar un horizonte plagado de dudas en el que Zamora se juega no solo su economía sino también la salud de una provincia a la que los indicadores sociodemográficos han situado a los pies del abismo.

Ni los alcaldes ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden controlar el flujo de movimientos y de actuaciones de miles de personas en los pueblos, No queda otra que fiar los datos sanitarios de septiembre a la responsabilidad individual, una exigencia que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia pero que no se debe menoscabar por mucho que el cansancio y las ganas de la normalidad imperen.

Zamora necesita que vuelvan sus emigrantes, las familias que echan de menos el lugar en el que nacieron sus padres y abuelos, o esos turistas que este año han decidido pasar parte de sus vacaciones en lugares de interior y disfrutar del patrimonio artístico y medioambiental que ofrece la provincia. Si todos y cada uno actúan con responsabilidad su presencia será un importante revulsivo económico y anímico en tiempos de COVID. Pero si esos alegres reencuentros y el disfrute de las “no fiestas” patronales llevan a la relajación el próximo septiembre puede convertirse en una nueva pesadilla cuando cada uno de esos miles de visitantes regrese a sus domicilios en cualquier punto del país, y cuando los pueblos vuelvan a ser esos modestos núcleos de población con apenas habitantes. Esta vez existe una referencia, la del pasado año, cuando el inicio del curso nos despertó con los contagios disparados de nuevo. La causa, ese exceso de movilidad, la misma que la de todas las olas de la pandemia: a más desplazamientos y contactos mayor vía libre para un virus que va a seguir ahí y con el que habrá que aprender a convivir hasta que un día se recuerde solo en los libros y hemerotecas.