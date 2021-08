En busca de sosiego regreso a mi pueblo, Aguilar de Tera; un pueblo que se cuelga sobre el barranco de las bodegas como un alud de zarceros desechos por el viento. Vuelvo a recuperarme de una pandemia que no solo dejó secuelas en mi cuerpo sino también en mi mente.

Tiene este pueblo muchas veredas y caminos en los que mi cuerpo y mi mente poco a poco irán mejorando. En especial, el camino al río donde una alondra me tomará siempre la delantera y me saludará con el movimiento de su cola; ya en la orilla del río recordaré a Bienvenido enseñándome a preparar la caña y a cebar el anzuelo como se debe, pues la trucha es el más desconfiado de los peces. En la vereda al palomar recordaré aquellas palomas zuritas que cuando arreciaba el frío buscaban refugio en las troneras y merodeaban por el suelo en busca de algún grano de trigo.

No me importa que las paredes estén horadadas por el viento y laceradas por la lluvia, y que el tejado esté reventado, son mis recuerdos los que giran en torno a una vida buena. Los mismos que el bueno de Don Julián el capador. Venía en octubre a caballo de su mula parda a casa de mis padres para recoger los avisos de castrar y quedarse a comer. Con una cesta de mimbre blanca le acompañaba en todo el recorrido. Al entrar en la casa del vecino preguntaba si eran lechones o cebones grandes; si eran lechones emitía unos gruñidos que debían sonarles agradables ya que se acercaban y entonces, les atrapaba con el cepo implacable de sus muslos. Aunque los gritos de los lechones eran horribles sacaba de la faltriquera la cuchilla y cortaba de forma limpia en la parte trasera del lechón y con el pulgar metido hacia torsiones hasta que sacaba la criadilla.. Había un aire indefinible de familia en ese recorrido. Es cierto que en cuanto levantabas un palmo del suelo tenías que ayudar a sembrar patatas; alimentar palomas y gallinas; uncir las vacas al yugo; cuidar del rebaño no fuese que algún cordero se marchara con otro hato. Sin embargo, el sosiego que necesita mi cuerpo y mi mente se encuentra en este mundo rural que no deja de ser mi patria. Felices vacaciones.

Egidio García García