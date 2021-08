Me refiero al precio de la luz. Sigue batiendo marcas. Plusmarquista. Medalla de oro para las eléctricas, ruina total para los hogares, el comercio, la industria. Una vergüenza. El Gobierno sigue viéndose impotente para controlar este despegue imparable del coste eléctrico sobre el que la bajada del IVA ni siquiera ha repercutido. Que Sánchez pregunte a Macron o a Merkel como lo hacen para que la luz no sea motivo de escándalo como ocurre aquí en España. Que haga algo, lo que sea, y no permanezca ‘impasible el ademán’, como sus antecesores a izquierda y derecha. Imagino que la luz que gastará en el palacio de La Mareta donde veranea, regalo del rey Hussein de Jordania al Rey Juan Carlos de España y que este a su vez donó a Patrimonio Nacional, no la paga Sánchez de su bolsillo, lo hacemos a escote todos los españoles. Así también veraneo yo. Y eso que no me puedo quejar.

El fracaso del Gobierno en controlar el precio de la luz es palmario. Fracaso que es mayor en el caso de los socios de Gobierno de Sánchez, el partido del pueblo, que llegaban a la vida política para facilitarnos las cosas a los ciudadanos españoles y han fracasado estrepitosamente. Sólo en esta semana, el precio medio de la luz en el mercado mayorista ha batido distintas marcas históricas que nos han dejado temblando a los consumidos consumidores. Fácil entender esta deriva si se conoce a fondo el entramado de las distintas compañías eléctricas y los políticos que se sientan en sus respectivos consejos de administración.

El batiburrillo existente en esos Consejos de Administración pasa por la eléctrica italiana Enel, cuyo propietario es el Estado italiano, al Estado de Qatar que tanto odia la izquierda española, pasando por distintos medios de comunicación, los potentes, los que se reparten el cotarro, amén de ex presidentes y ex ministros de izquierda a derecha. Son quienes deberían salir a dar explicaciones o, mejor, a quienes el Gobierno de España debe pedir explicaciones. El caso es que todos van a gusto en la burra.

Para más de 10 millones de españoles –los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada- la factura de la luz de este agosto tendrá una desagradable sorpresa, el precio más alto jamás pagado en la historia. Se han superado con creces las subidas del mes de julio. La plusmarca deja el listón en más de 115 euros. La combinación de impuestos, peajes y cargas gubernamentales para financiar políticas económicas, medioambientales y sociales, las correspondientes a renovables, ha llegado a alcanzar en algunos momentos hasta un 55% de la factura del consumidor residencial.