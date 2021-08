Si bien es verdad que en 2020 se registró en España un descenso de la criminalidad del 19,4%, no es menos cierto que fue debido a las restricciones de movilidad por el estado de alarma para hacer frente al covid. Porque, en lo que llevamos de 2021, cuando salgan las cifras y los datos, comprobaremos que la criminalidad ha seguido un curso ascendente que se me antoja imparable a tenor de las noticias que se suceden a diario en torno a la violencia.

La violencia parece haber hecho presa en los más jóvenes, algunos incluso adolescentes, que no encuentran mejor manera de reafirmarse que utilizando la violencia como arma, un arma letal en infinidad de casos. No es de extrañar que los expertos en la materia se muestren preocupados y alerten de la intensificación de la violencia juvenil, con una especie de ‘epitafio’ que hiela la sangre: “cada vez se respeta menos la vida”. Es más, sostienen los especialistas que los verdugos despersonalizan a la víctima, no se ‘autolimitan’ y ‘viralizan’ sus actos por falta de valores y desconocimiento de las consecuencias penales.

No hay límites en el ejercicio de la violencia. Cuanto más salvaje, cuanto más descarnada, mejor para los verdugos. No siempre son el alcohol y las drogas quienes están detrás de tantos actos execrables que han ido dejando un reguero de dolor y en muchos casos de muerte, en tantos lugares de España. Las agresiones grupales están a la orden del día, tanto para linchar a la víctima como para matarla, violarla, secuestrarla, hacer con ella y de ella mil perrerías que acaban con la vida de la víctima en medio de una violencia inusitada hasta ahora en España.

Y me da igual que sean bandas de latinos, como de españoles de pura cepa o de subsaharianos. Tan violentos son unos como otros, tan execrables los crímenes de unos y de otros, y lo peor es que en las agresiones grupales cada vez participan más mujeres, jóvenes, algunas adolescentes, otras hechas y derechas que saben bien porque incitan a los agresores y que tan culpables son como los que empuñan la botella rota, el puño americano, la navaja, o el arma que sea.

A quien corresponda, tiene que acabar con esta situación porque corremos el peligro de convertirnos en un país sin ley. Menos gilipolleces inclusivas y mamarias y más poner el foco en una situación que da la sensación de que se les está yendo de las manos.