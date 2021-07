Gracias a su viaje a Estados Unidos, donde ni olió la capital Washington y por lo tanto no se entrevistó con Biden, cosa que no deja de extrañar, gracias a esa visita, los españoles conocemos por fin cómo se define el presidente del Gobierno de España. Fue en una entrevista-coloquio concedida a la agencia Reuters cuando Pedro Sánchez afirmó: “Me defino a mí mismo como un político que cumple”. Somos muchos los que al oírle entramos en shock. He dado en rebobinar y de todo lo que Sánchez ha prometido apenas se ha cumplido nada.

Me gustaría señalar unas cuantas promesas incumplidas sin importancia: “Acabar con los aforamientos y con el enchufismo que imputaba a Rajoy, no pactar con independentistas, despolitizar RTVE, limitar el uso del decreto ley….” La lista es amplia. No sé qué entenderá el presidente de este país llamado España, detalle que a los políticos de izquierdas suele olvidársele con harta sospechosa frecuencia, por cumplir. Por lo fácil, cumplir es “Realizar la función o la labor que le corresponde” y dándole una vuelta más de tuerca: “Hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un castigo, un compromiso, una promesa”. Pero, ya sabe usted aquel refrán que dice: “Prometer y no dar, no descompone casa”. Y en eso se afana el presidente. Un hombre que dice lo que haga falta para quedar bien, que es capaz de no hacer nada y vender que lo ha hecho todo, sin ruborizarse, sin despeinarse.

La frase que tiene en shock a media España, la otra media está de vacaciones, tiene distintos puntos seguidos: “Me gustan los hechos. Me gusta hacer. Y, desafortunadamente, la oposición sólo grita. Esa es una gran diferencia entre la oposición y el Gobierno. Nosotros hacemos cosas, aprobamos leyes”. Por todo eso que hay en su haber no le ha recibido Biden. El viaje ha sido más bien un tour turístico para promocionar imagen. Y no la de España, sino la suya propia. Se le olvidó decir al presidente que, además de hacer, le gusta mucho deshacer. Su opinión sobre la oposición sólo le ha servido para recibir críticas y recriminaciones por parte de la prensa extranjera. No es precisamente la derecha la que más grita. Si esa crítica la hace un presidente del PP, que también, ya habían pedido su dimisión.

En cuanto a la desfachatez de este político que cumple, será el único, sobre la valoración que los españoles hacemos de su gestión de la pandemia, que deje de colgarse medallas, aprovechando los JJ.OO, porque su “positivamente” sólo se los creen el propio Sánchez y su Gobierno. Y no todos.