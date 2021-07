Treinta de junio 2021. Día triste para Zamora. Los salesianos después de 69 años se han despedido de Zamora y dejan la parroquia de María Auxiliadora.

María Auxiliadora y Don Bosco se quedan en Zamora. La despedida ha sido solemne acompañados en la misa por el obispo de la diócesis. A mí, que vivo en Castellón y me llegan las noticias de Zamora, me ha dado mucha pena, y hasta pienso en voz alta si se habrá hecho todo lo posible para evitar esa marcha…Pero es la decisión de los superiores, sus razones tendrán.

Quedamos (yo también me incluyo) “desamparados” los zamoranos que por afinidad pertenecemos a esa “gran familia” salesiana: antiguos alumnos, hijas de María Auxiliadora, hogares Don Bosco, consagrados, parroquia de María Auxiliadora, club juvenil, monitores, monitoras… Y simpatizantes de la obra en general. pero hay una esperanza: ni María Auxiliadora ni Don Bosco nos han dejado ni nos dejarán. Ellos vinieron a zamora para quedarse.

María Auxiliadora tiene una hermosa casa que es la iglesia hecha parroquia que nos espera como cuando éramos pequeños y nos enseñaron esa canción que decía “… una madre no se cansa de esperar…”.

Don Bosco también está cerca a muy poquitos metros. en la calle, como empezó en turín con los primeros muchachos: Bartolomé Garelli, José Buceli, Carlos Cristini, Miguel Magone… Don Bosco está en la estatua con el niño Javier que representa a todos los chicos amigos de Don Bosco en todas las partes del mundo.

La estatua a Don Bosco, aunque se hizo con motivo del 50 aniversario de la primera promoción de alumnos externos, fue costeada por donación de todos los que quisieron aportar cualquier cantidad, grande o pequeña. En principio se pensó en una cabeza o busto de Don Bosco y se terminó con una estatua de tamaño natural en bronce fundida y con niño. La obra es del antiguo alumno Martín Lagares, de Palma del Condado (Huelva).

Lo recaudado fueron 25.000 euros que después de pagada la estatua, impuestos, etc. hubo un sobrante de 2.804,32 euros que a través del párroco de la comunidad (don Manuel) se donaron a las misiones salesianas,cuya carta de recibí envió el director procurador de misiones salesianas a la junta de la asociación para su constancia. Este dinero que se envió, yo siempre fui partidario de haberlo empleado en mejorar el monumento a Don Bosco. teníamos el dinero, el proyecto y la persona para hacerlo.

El conjunto de la estatua habría quedado muy mejorado. por falta de “entendimiento” y fantasmas que no había no se hizo. El que perdió fue Don Bosco. pero bueno, las misiones también le habrán dado un buen destino.

Entre los donantes de la estatua hubo una donación de un antiguo alumno a través de mi persona. Esta persona es de nuestra época y no ha querido dar su identidad. Yo, lo he respetado. Para finalizar en recuerdo en “clave salesiana”: “de bien nacidos es ser agradecidos”. Gracias comunidad salesiana por vuestros 69 años en Zamora y los zamoranos no olvidan.

El día que yo dejé Zamora, no me despedí de nadie… El día anterior, sábado 16 de septiembre de 2016, sí fui al cementerio a despedirme de mi esposa Paquita y de mis padres, y cómo no, de mi cristo del cementerio. Él siempre estaba presente en mis visitas durante… 30 años. Al día siguiente, domingo 17 de septiembre a las 11 de la mañana en compañía de mi nieta Paula y mi hijo Nacho, partimos para castellón. A la salida de Zamora y al llegar a la universidad laboral, mandé parar el coche a Nacho para dar gracias y decir adiós a Don Bosco, a María auxiliadora y también al niño de Don Bosco que es mi nieto Javier.

Ellos han estado y siguen estando a mi lado. A las 11:20h con el corazón encogido, pero ocupado porque lo llevaba lleno de zamora y de todos los zamoranos, partía para mi nuevo destino… Castellón.

Desde Castellón ciudad de la Plana, un saludo y feliz verano.

Domingo García Fuentes