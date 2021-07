Recientemente el presidente nacional del PP ha utilizado un juego de palabras para hablar de la guerra civil española que, aunque es correcto como figura literaria, es más que discutible políticamente y una aberración desde la realidad. Decir que la guerra civil enfrentó “a los que querían democracia sin ley y los que defendían ley sin democracia” es un retruécano –aunque lo abrupto de la palabra suene a exabrupto- que encierra la gran mentira con la que el franquismo justificó el golpe de estado durante más de cuarenta años de dictadura: que los republicanos actuaban sin respeto a la ley, y que los golpistas lo fueron para poner ley y orden. Menos mal que al menos acierta en cuanto a la democracia.

Una situación que ha pasado al olvido porque el ruido político cambió y llegó también hasta Zamora con las protestas del chuletón de Garzón, que puso el acento en los excesos en el consumo de carne con el retruécano de que “no es lo mismo vivir para comer que comer para vivir”, si lo que se quiere es estar sano y mantener la calidad de los alimentos. Y que ha sido malinterpretado por los ganaderos zamoranos a quienes defendía porque en su mayoría tienen una producción de ganadería extensiva en lugar de granjas industriales, que son las que arruinan a nuestros ganaderos autóctonos y a la salud humana y ambiental. El ministro olvidó decir que mayor problema de la alimentación en el mundo es el hambre, y adoptar otros retruécanos como el del Mahatma Gandhi referido al consumo: “Necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir”. Los legítimos defensores del chuletón en su punto adoptaron el retruécano del mayo del 68, “prohibido prohibir”, aunque no se trataba de prohibición sino de recomendación.

La Zamora vaciada puede llenarse de figuras literarias, a derecha e izquierda, arriba y abajo

Pero la actividad política que afecta a Zamora da para aplicar retruécanos cada día, de manera que la Zamora vaciada puede llenarse de figuras literarias, a derecha e izquierda, arriba y abajo.

No entendieron los que mandan en la Diputación zamorana que citara el retruécano de Pablo Casado para decirles que ellos actuaban sin ley y sin democracia al repartir los remanentes entre los pueblos porque no hay convocatorias abiertas y porque hay 54 millones reparados por los técnicos en lo que va de año. Pero otro retruécano en el mismo pleno puso de manifiesto por primera vez que “ni son todos los que están, ni están todos los que son” en dos votaciones: la primera cuando el presidente votó a favor la urgencia de una moción en la que el PSOE pedía crear una oficina externa para captar fondos europeos, mientras los diputados del PP se abstenían para que no pasase, demostrando que en el equipo de gobierno “no son del mismo partido todos los que están”; la segunda cuando por ausencia de un diputado no pudieron aprobar su moción para abrir la estación del AVE de Otero de Sanabria, poniéndose en evidencia la pérdida de mayoría del PP en la institución, “no están todos los que eran”.

A los pocos días, el PSOE anunciaba la otra vez inminente apertura de la estación sanabresa, en un retruécano habitual de la política local, “no por mucho madrugar, amanece más temprano”, que se puede aplicar a todas esas promesas que se anuncian antes de que se den pasos para que amanezca. Además de la estación que no pudo defenderse en el pleno de la Diputación, en la actualidad rabiosa –que no en la rabiosa actualidad- destacan los militares para repoblar en Monte la Reina: “No por mucho madrugar, Pedro Sánchez más temprano”. O la conversión a autovía de la nacional 122 a Portugal: “No por mucho madrugar, amanezco en Portugal”.

Continúan los retruécanos en las luchas de los pueblos que defienden los terrenos comunales contra las instalaciones de energía que les quitan su forma de vida, y que sufren reveses en sus reclamaciones porque no siempre, lamentablemente, “la fuerza de la razón es la razón de la fuerza”.

Y de mayo del 68 también un retruécano que hoy quiero aplicar a la plataforma en defensa de la sanidad pública que defiende la apertura de los consultorios médicos para que haya consultas presenciales en lugar de la atención telefónica o con videoconferencia, como en la propuesta de la Consejera de Sanidad: “¡Viva la comunicación! ¡Abajo la telecomunicación!” (de la Sorbona).

Continuando con los servicios de la provincia de Zamora, y tras constatar que sigue habiendo listas de espera en la ayuda a domicilio de cada día conviviendo con proyectos estrella en inglés de atención a la población de mayores como el Silver Economy, el retruécano de Voltaire: “El sentido común es el menos común de nuestros sentidos”.

En esta provincia que se despuebla de gente pero nunca de artistas, escritores, músicos y poetas, para cada situación parece existir un retruécano que aplicar. Finalizo con varios para seguir adelante y contra la resignación zamorana, que cada vez es menos, simbolizada en “cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”:

Para todos los que luchan por Zamora, un retruécano del mayo del 68: “Es mejor luchar y perder, que perder sin haber luchado”. Para los que luchan en Zamora y más allá, del comunismo: “A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad”.

Para todos y para todas, sí, también para las mujeres, de un clásico: “¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?” (Quevedo).

Para los soñadores de cuentos e historias, del 15-M: “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”.

(*) Diputada provincial de IU