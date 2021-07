Basta ver como llevan los temas los catalanes y compararlo con los que afectan a esta autonomía nuestra: ni leonesa, ni castellana, sino un popurrí que alguien se inventó en su momento y no se sabe bien con qué fin.

Veamos. Los catalanes tienen 48 diputados en el Congreso y los castellanoleoneses 31. De los 48 diputados catalanes solo 22 pertenecen a partidos independentistas. Los del grupo castellanoleonés son todos constitucionalistas. Es decir, a la hora de competir, en los temas básicos, son 22 contra 32, clara minoría catalana. Pero quienes se llevan siempre el gato al agua son ellos, los vecinos del noreste. Lo que viene a decir que nuestros paisanos son flojos o poco competentes, ya que no son capaces de poner en el mapa a nuestra región. Repasando el libro de sesiones, no se observa que nuestros representantes hayan sabido defender con éxito nuestros intereses.

¿Conocen ustedes a algún diputado o diputada por Zamora, que haya quemado alguna nave en aras a defender los intereses de esta provincia?

La pregunta a realizar sería la siguiente ¿Por qué eso es así y no de otra manera? Pues simplemente, porque los partidos de aquí no han sabido unirse en aras a defender un interés común, como sí lo han hecho los catalanes. Los nuestros, no están dispuestos a guardarse sus supuestas ideologías en la mochila, como si están haciendo las izquierdas y derechas independentistas catalanas, e incluso los antisistema, que, unidos, pelean por la independencia. En nuestra comunidad, una acción de este tipo, en defensa de nuestros básicos intereses, parece labor harto imposible, pues tanto PP como PSOE prefieren ceder trasferencias e inversiones a los partidos periféricos minoritarios, a compartir algo común a derecha e izquierda, como es la supervivencia de la región. Pero, bien sea el PSOE o sea el PP quien gobierne, el tipo de actuación sigue siendo la misma.

Eso, por una parte, y por otra la obediencia incondicional a la dirección de los partidos hace que los diputados de Zamora, por poner por caso, estén defendiendo los intereses de otras provincias y regiones, olvidándose de quienes los han elegido, por el mero hecho de que los gerifaltes de su partido así lo hayan determinado. De manera que cuando se dice que fulanito es diputado por Zamora no deja de ser algo parecido a una falacia, porque quien no se encarga de defender los intereses de esta provincia no es su mejor representante.

¿Conocen ustedes a algún diputado o diputada por Zamora, que haya quemado alguna nave en aras a defender los intereses de esta provincia? Hagan memoria. Si son capaces de recordar algún hito o actuación digno de ser recordado, por favor, háganlo saber, ya que sería bien recibido.

En el Congreso, hay partidos muy pequeños, hasta 8 grupos, que cuentan con un número de diputados igual o menor a los que tiene Zamora, pero que son protagonistas de mucho más peso. Actividad y consecución de resultados no les faltan. En cualquier caso, mucho más visibles que nuestros representantes. “Más País” tiene 3; “Coalición Canaria”, “Navarra Suma” y la “CUP” tienen 2; “BNG”, “Partido Regionalista de Cantabria” y “Teruel Existe” cuentan con 1, y consiguen cosas para sus respectivos territorios. También se ven actuaciones deplorables, como la de jugar a la “Candy Crush”, mientras se encuentra interviniendo el presidente del Gobierno, como fue el caso de la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, y así no hay manera de hacer bien un trabajo.

¿Es el sistema español de representación parlamentaria quién impide actuar de otra manera? No; rotundamente, no. Es, más bien, el interés de los partidos en manejar cuanto mayores presupuestos mejor, y cuantos más cargos, cargazos y carguetes, a su disposición mucho mejor todavía.

Pero, como la realidad es muy tozuda, no la pueden ocultar los eslóganes y gracietas que nos sueltan. Así que no es de extrañar que a alguien le dé la impresión de que el peso específico de los escaños del congreso sea diferente. Porque, en función de quien llegue a ocuparlo, su afán reivindicativo, y la defensa de los intereses que representa, así se percibe.

Pudiera parecer que opinar así, fuera ir contra corriente, pero, desafortunadamente, los que parecen ir en dirección contraria son algunas de sus señorías, ya que no hacen muchos esfuerzos para tener presente la Constitución. Por ejemplo, su artículo 2, que habla de la solidaridad entre regiones; el artículo 40.1, que trata de la distribución equitativa de la renta regional; el 128.1, que dice que toda la riqueza del país está supeditada al interés general; o el 130.1 que trata de la equiparación del nivel de vida de todos los españoles.