Hablar de Sanabria es hablar del paraíso. En invierno y en verano. Sobre todo durante el estío. No voy a abundar en las bondades que ofrece, en su paisaje y en su paisanaje, en el magnífico oasis que representa el lago de Sanabria, pero sí me voy a detener en un aspecto que todo el mundo destaca, que todo el mundo alaba: su gastronomía. Me produjo una enorme alegría leer el otro día, en una revista especializada, un panegírico dedicado a un importante ‘chef’ de la zona, Pedro Arias López, propietario del Hotel Restaurante Padornelo, en Lubián, muy cerquita de Puebla. Llegada a este punto quiero tener un recuerdo entrañable para su buen padre, otro grande entre los grandes de los fogones, Pedro Arias Méndez.

Me encanta la sencillez y la campechanía de Pedro hijo. Un profesional de la hostelería como la copa de un pino, para el que la cocina no tiene secretos. Pedro es un visionario, y su inspiración viene marcada por la cocina tradicional, la cocina de siempre, los sabores, texturas y aromas del terruño, a los que Pedro da nueva vida para deleite de los comensales que han de guardar cola para probar sus delicias gastronómicas. Y da igual que procedan del mar que de la tierra. Contando con las deliciosas carnes rojas de la zona a las que Pedro Arias les ha cogido el tranquillo.

En la cocina de Pedro siempre hay lugar para las críticas constructivas. Siendo como es un chef creativo con ganas de trabajar, que cuida al detalle todos los platos que elabora, que siente pasión por lo que hace, que está enamorado de su trabajo, nunca ha sentido temor por las críticas, quizá porque Pedro es un profesional respetuoso, abierto incluso a las sugerencias de los clientes, siendo como es Pedro un auténtico maestro como así lo demuestran los premios cosechados a lo largo y ancho de su dilatada trayectoria.

Creo que el entorno del Hotel Restaurante Padornelo que invita a la calma, a la contemplación, a la paz, al relax más absoluto tiene mucho que ver en las creaciones de Pedro. Buena gente donde las haya, amigo de sus amigos, generoso y solidario, un hombre sano por dentro y por fuera, como corresponde en general a las gentes del lugar. Dicen que las salsas son la mejor arma de todo buen cocinero. Las salsas de Pedro son de las que invitan a hacer barquitos de pan y están para chuparse los dedos. No me extraña las loas que recibe no sólo en las revistas especializadas, también en las redes sociales en las que Pedro es todo un referente.