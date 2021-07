Artículo 19 de la Constitución Española: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Si se quiere ayudar al mundo rural, este artículo de la Constitución debería ser cambiado para obligar a los funcionarios a residir de hecho en el destino que les paga el sueldo.

Recientemente se ha aprobado una normativa mundial en el G-7 (constituido por los 7 países democráticos más ricos del mundo) que obligará a pagar impuestos a las grandes compañías globales de comunicación y otras, en los países donde desarrollan sus actividades y no en paraísos fiscales de su conveniencia.

En esta línea de pagar donde se consigue la riqueza (o el sueldo) debería obligarse por Ley a este ejército de funcionarios públicos que cada mañana se desplazan desde las ciudades a los pueblos a desarrollar su labor profesional, para volver por la tarde a su domicilio.

Maestros/as, profesores/as, médicos/as, enfermeros/as, veterinarios/as, secretarios/as, interventores/as, tesoreros/as de Ayuntamientos (8.131 municipios en España), notarios/as, registradores/as de la propiedad, personal judicial y cualquier otro tipo de funcionario público no citado, asentado en sus lugares de destino, enriquecerían en cantidad y en calidad los maltrechos censos de población de la España rural.

Cuando hablo de calidad me refiero a la categoría intrínseca de cualquier funcionario público, aunque afortunadamente todos seamos iguales ante la Ley, en nuestro estado de derecho (Artículo 1.1 de la Constitución).

En Francia -según algunas informaciones, que no han podido ser confirmadas en Internet- existe esta situación de exigencia a los funcionarios.

Si este numerosísimo grupo de trabajadores públicos se queda a vivir en sus destinos rurales, sin duda atraerá a otros segmentos de población que optarán por la misma decisión, en este caso voluntaria.

Hay un refrán que dice: “a grandes males, grandes remedios”.

No podemos seguir hablando y hablando del mundo rural y no intentar poner soluciones. Una reforma constitucional no es “pecata minuta”, pero -en mi opinión- la situación lo requiere.

Un ejemplo: los incendios forestales se previenen y se apagan desde los pueblos, no desde las capitales provinciales. Para ello tiene que haber gente en los pequeños núcleos de población, además de jubilados es necesaria la presencia de gente joven y por supuesto de servicios de todo tipo, aunque no sean rentables.

Los privilegiados funcionarios deben arrimar el hombro y por Ley aceptar esta condición de residencia en el destino.

Si algunos dicen que “la España rural no es rentable”, hay que hacerla atractiva a base de sacrificios de unos y de otros.

Si nada cambia, ¿cuál sería el futuro?: una tremenda concentración urbana en pocas megaurbes y un enorme territorio vacío y devaluado. Esto sería malo para todos. No se puede contestar con lo dicho por un famoso personaje: “es el mercado”. Cosas mucho más traumáticas se han cambiado en la historia.

Por supuesto la resignación no es el camino.

El abandono rural significa el no aprovechamiento de posibles recursos agrícolas, ganaderos y otros muchos, y como consecuencia la dependencia de la importación de productos básicos para la alimentación, incrementando la deuda pública del país, las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (acelerando el cambio climático) debido al transporte desde miles de kilómetros de distancia, la desaparición o la no creación de miles de puestos de trabajo en las zonas rurales donde ya sabemos que la población es escasa, la incertidumbre en el suministro de productos alimenticios básicos en situaciones de pandemia, circunstancia recientemente conocida.

Mantener población en los pueblos es un reto de estado, es decir de todos los partidos políticos.

Población suficiente en los pueblos es una cuestión estratégica, como los productos alimenticios que se crean allí. No nacen por generación espontánea en las estanterías de los supermercados.

Abramos este debate para mejorar las cosas de todos, no solo del mundo rural.

José Ignacio Regueras Grande (Benavente)