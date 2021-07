El Mundo, el Demonio y la Carne se han considerado siempre como los grandes enemigos del alma. No voy a entrar en consideraciones ni en disquisiciones de ningún tipo al respecto, porque no viene al caso. Quien sí viene al caso es el ministro Garzón y su sugerencia, consejo, propuesta o recomendación sobre el consumo de carne roja que ha convertido a este señor en su azote. Ahora resulta que las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos generan más contaminación que los vehículos a motor y las fábricas expendedoras de malos humos. Es lo que sostiene el ministro de Consumo en cuyo menú de boda se ofreció a los invitados; bogavante, solomillo, foie y cava.

El ministro ha cargado contra los que compran carne “barata” en los supermercados. No entiende, subido a su atalaya ministerial, que no todos los españoles pueden consumir solomillo y otros delicatesen de vacuno como él. Que los ‘ertados’ y los despedidos que ensanchan y alargan las listas del desempleo tienen que pasar en muchos casos por Cáritas o por el Banco de Alimentos para poder, no darse un festín, sino, simplemente, comer. Otro gallo hubiera cantado si el ministro de Consumo hubiera arremetido contra el marisco. El marisco es sindicalista. La carne es obrera, sobre todo la barata de súper.

Poco puedo hacer desde esta ventana de papel, por eso levanto la voz por los ganaderos y los carniceros de mi tierra zamorana, para que no desfallezcan, para que hagan oídos sordos a las imbecilidades que un día sí y otro también nos llegan desde las filas de Unidas-Podemos. Cuando no es Irene es Alberto y así sucesivamente. Garzón bien sabe qué es comer un buen entrecot, un buen filete de solomillo, un chuletón o morcillo como el que mi buena madre ponía en el cocido. Pero calla. Este chico no está capacitado para decirnos a los españoles que cambiemos la dieta, que no comamos carne porque perjudica nuestra salud y la del planeta. Menos aburridos e insultantes vídeos vacíos de contenido, amén de pretenciosos, y más procurar que la cesta de la compra deje de subir como lo viene haciendo.

La desautorización de Sánchez no se hizo esperar. Ninguneó y humilló a su ministro al que, no obstante, ha mantenido en su cartera, defendiendo las exquisiteces de un chuletón al punto. Vuelta y vuelta y como un churrasco, la carne de vacuno es necesaria para que el organismo funcione. Quiero ver bien alta la moral de nuestros ganaderos y carniceros. Gentes trabajadoras como Luis Miguel Romero, Elier Ballesteros, Oscar, Pascualín, Alfonso y tantos otros que son unos valientes.