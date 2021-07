Da pánico pensar que tu hijo salga a tomar algo y lo maten 7, 10, 13 homófobos a golpes. Da terror que los hijos que criamos con todo el esmero puedan llegar a ser esos homófobos: urge que todos nos arremanguemos, porque esos chavales no nacieron odiando.

Hace una semana ocurrió uno de esos asesinatos que nos sacuden especialmente. Un chico de 24 años salió a tomar algo y lo mataron otros jóvenes de una paliza, en plena calle, al grito de “maricón de mierda”. Ocurrió en A Coruña, segunda noche de reapertura del ocio nocturno en Galicia.

No lo conocían de nada. Un primer agresor le increpó con un “deja de grabarme o te mato, maricón”. No le estaba grabando, hacía una videollamada. Se lo explicaron, le dio igual: se fue a buscar -y encontró muy rápido- varios amigos que junto a él acorralaron a Samuel Luiz y lo mataron a golpes, en jauría.

No podemos alcanzar a comprender del todo las dinámicas de odio y crueldad que hacen posible algo tan atroz, y al mismo tiempo nos resulta todo tan familiar. ¿Quién de nosotros no ha sufrido o no ha estado junto a alguien en una situación que empieza parecida? ¿Quién no recuerda ese “qué estás mirando, a que te doy” que solo es una excusa para dar?

El asesinato de Samuel no fue mala suerte, no fue un arrebato alcohólico de unos chavales ni otras cosas que se están diciendo. Para que a un chico de 24 años lo mate una manada de jóvenes en plena calle gritándole “maricón de mierda” tiene que haber una homofobia estructural que, ha quedado claro, ni siquiera reconocemos como sociedad en conjunto.

Esos 7, 10, 13 jóvenes no nacieron odiando. Nadie nace odiando. El odio se aprende: en casa, en el colegio, en las redes sociales, en los medios, en la política, en la calle. El odio está creciendo en nuestro país, lo dicen los datos, lo vemos todos. Es insoportable. Da pavor.

La homofobia empieza con las bromas -que no tienen ninguna gracia-, con los insultos en las aulas que no se frenan, con ese mirar hacia otro lado tan cobarde, tan cómplice.

Muy dolorosamente, por Samuel Luiz y por sus seres queridos ya no podemos hacer lo más importante. Pero sí podemos tomar este momento para ser conscientes, para cambiar algo. Para prometernos no dejar pasar ningún chiste más, para utilizar nuestra voz, para plantarnos. Para decir: tu homofobia no es aceptable, no cabe aquí, basta.