Sanidad indultó la mascarilla y fuimos muchos los que decidimos prescindir de un elemento necesario pero molesto para quienes tenemos problemas respiratorios. El indulto no sirvió de nada, como tampoco de nada ha servido el indulto a los gestores del procés, porque la mascarilla, que nunca se fue del todo, ha vuelto con fuerza y por necesidad, debido al número de contagios descontrolados que sufre España, por ende Castilla y León y por supuesto, Zamora.

El problema ahora viene dado por los límites que o bien Sanidad o bien las comunidades autónomas pongan al ocio nocturno. El ocio reglado, respetuoso y considerado no tiene la culpa del repunte. Es el otro ocio nocturno, el de los espectáculos masificados, los botellones y reuniones no autorizadas el que se ha llevado por delante la esperanza que tantos teníamos puesta en el indulto de las mascarillas, en la vuelta a una normalidad que se sigue antojando anormal y en esas cuestiones que la tozuda realidad no nos ha permitido revalidar.

Son muchas las regiones españolas que han dado un paso atrás en la desescalada. Las discotecas cerrarán a las dos. Lo que va a ser difícil cerrar en el litoral son las playas donde también se juntan infinidad de jóvenes dispuestos a beber, a vivir y de alguna manera a contagiarse unos a otros y, lo peor, contagiar a sus mayores cuando regresan a casa. La incidencia cumulada ha crecido de tal forma que, o se pone remedio, o volvemos la primavera de 2020. Hay que vacunar cuanto antes a la población española entre 12 y 19 años y a los veinteañeros porque se han convertido en los mayores portadores del virus. Un virus que, además, muta y lo hace de forma virulenta. Mutaciones que ya se observan en Zamora.

La cepa Delta causa ya el 50% de los casos en la Comunidad Valenciana y la curva escala en una pendiente vertical en los grupos que no han comenzado la vacunación o tienen cobertura muy baja. Se ha dado un paso adelante y diez atrás. Cabe pedir que cuando hagan recomendaciones, como la de prescindir de la mascarilla, se lo piensen antes dos veces. Tenemos que cumplir a rajatabla todo lo que nos dicen so pena de multa y lo que nos dicen es en sí un error descomunal. Nos hacen meter la pata, hacer el ridículo y Sanidad en la retaguardia sin decir esta boca es mía. Casi mejor, porque cuando Pedro Simón dice algo, la pifia y con la quinta ola en ciernes no estamos ni para experimentos ni para elucubraciones ni para fantasías de ningún tipo.